Mulino explica por qué no invitó a Vamos y Seguimos a reunión en la Presidencia: ‘No sale nada bueno’

El presidente José Raúl Mulino respondió este jueves 9 de julio a los cuestionamientos por la ausencia de los jefes de bancada de la coalición Vamos y Seguimos en la reunión que sostuvo el día anterior con diputados en el Palacio de las Garzas.

Consultado por periodistas durante una actividad en Changuinola, Bocas del Toro, el mandatario fue directo en su respuesta.

“¿Por qué los tengo que invitar? No sale nada bueno”, expresó Mulino al ser preguntado por qué no convocó al encuentro a Jorge González, jefe de bancada de Vamos, ni a Ernesto Cedeño, líder de la bancada Seguimos.

La declaración surge luego de que el miércoles 8 de julio el presidente encabezara una reunión con la directiva de la Asamblea Nacional y los jefes de bancada de los partidos Revolucionario Democrático (PRD), Panameñista, Realizando Metas (RM), Cambio Democrático (CD) y Alianza.

Tras el encuentro, la Presidencia informó que el objetivo fue coordinar una agenda legislativa para impulsar proyectos de ley e iniciativas enfocadas en el beneficio de la población panameña.

Durante la reunión, Mulino presentó los principales avances de su plan de gobierno y reiteró que la generación de empleos continúa siendo una de las prioridades de su administración, apoyada en proyectos de infraestructura como la rehabilitación de la carretera Panamericana Oeste.

También explicó a los diputados el avance del programa “Panamá pa Ti”, que contempla inversiones en empleo, salud y agua potable, además del plan para construir y modernizar 20 plantas potabilizadoras en el país.

El mandatario igualmente abordó el impacto que tendrá el fenómeno de El Niño sobre el sector agropecuario y aseguró que el Gobierno adoptará medidas para garantizar el abastecimiento de productos esenciales, especialmente el arroz.

La ausencia de los representantes de Vamos y Seguimos en la reunión del miércoles generó interrogantes, que el mandatario zanjó este jueves con una breve pero contundente respuesta: “¿Por qué los tengo que invitar? No sale nada bueno”.