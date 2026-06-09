Mercado de capitales debate Ley de Activos Digitales en Panamá

El sector financiero panameño busca definir la hoja de ruta para la modernización de su mercado de valores, en medio de discusiones técnicas sobre el alcance de la Ley de Activos Digitales y la incorporación de inversiones alternativas como la tokenización de activos reales. Durante la tercera edición del Apamec Forum 2026, organizada por la Asociación Panameña del Mercado de Capitales (Apamec), gremios privados, reguladores y el Gobierno Nacional midieron posturas sobre la urgencia de dotar de mayor competitividad a la plaza local frente a los cambios tecnológicos mundiales.

La implementación de la legislación de activos digitales y su capacidad para transformar la estructura tradicional de financiamiento empresarial concentró la atención de los especialistas. El foro expuso la necesidad de que el marco jurídico de la República de Panamá responda con celeridad a las corrientes internacionales de inversión en los denominados Real World Assets (RWA) o activos del mundo real digitalizados, un mecanismo que promete democratizar el acceso a capitales pero que a su vez impone desafíos severos de supervisión.

Patricia Boyd, presidenta de Apamec, argumentó que los mercados de capitales operan como herramientas esenciales para canalizar inversión directa e impulsar el crecimiento económico nacional. Según Boyd, el país mantiene una oportunidad estructural para fortalecer su liderazgo regional y consolidar un mercado moderno y conectado, siempre que se acelere la adopción de innovaciones financieras y se mantengan los estándares de competencia global.

Por parte del sector público, la jornada contó con la participación de la viceministra de Economía y Finanzas, Eida Gabriela Sáiz, y de la superintendente del Mercado de Valores, Maruquel Murgas de González. Ambas funcionarias plantearon las perspectivas e inquietudes institucionales respecto a los riesgos macroeconómicos y operativos que enfrenta la plaza financiera. La visión oficial resalta que cualquier apertura hacia nuevos esquemas de inversión digitalizada debe alinearse estrictamente con políticas de mitigación de riesgos y sostenibilidad fiscal.

El debate técnico también integró a los administradores de los recursos estatales. Representantes del Fondo de Ahorro de Panamá (FAP) y del Banco Nacional de Panamá (Banconal) expusieron sobre el papel que desempeñan las finanzas públicas en el engranaje económico y cómo los criterios de financiamiento sostenible deben condicionar las futuras inversiones del país.