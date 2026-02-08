Panamá redefine su lucha contra el lavado de activos y marco empresarial

Mirando hacia el futuro cercano, la secretaria técnica adelantó que el país ya se encuentra trabajando intensamente en los preparativos para la Quinta Ronda de Evaluación del GAFI, cuyo proceso formal de evaluación mutua para Panamá arrancará en agosto de 2027. En esta etapa, el país debe actualizar sus normativas y evaluaciones de riesgo, incluyendo temas críticos como la proliferación de armas de destrucción masiva y los nuevos estándares internacionales. 'El proceso de evaluación, que suele durar entre 12 y 18 meses, requerirá una defensa técnica sólida basada en la data recolectada durante este año de gestión.Adicionalmente, como parte de las estrategias para fortalecer la transparencia, el MEF anunció recientemente que el Gobierno trabaja en la actualización del marco normativo, incluyendo una modificación puntual a la Leyes 51 y 52, que impactan directamente el régimen de las sociedades constituidas bajo la histórica Ley 32 de 1927, limitada exclusivamente a la prohibición expresa de la emisión de acciones al portador. Esta adecuación responde a las recientes actualizaciones de la Recomendación 24 del GAFI, que refuerzan los requerimientos sobre identificación y acceso a la información de beneficiarios finales.La modificación no representa un cambio disruptivo para el sector privado, ya que la emisión de acciones al portador no es una práctica vigente en Panamá. 'Se trata de consolidar legalmente una realidad operativa existente, aportar claridad jurídica y evitar observaciones en futuras evaluaciones internacionales', afirmó la viceministra de Economía, Eida Gabriela Sáiz.Según Sáiz, estas acciones están alineadas con los estándares del Foro Global de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y la Dirección General de Ingresos avanza en posibles ajustes a las leyes 51 y 52 de 2016, como parte de la hoja de ruta para la salida de Panamá de listados internacionales.'En la medida que te acercas al lenguaje OCDE, limitas cualquier interpretación discrecional y fomentas la transparencia', explicó la funcionaria, subrayando que la claridad normativa es fundamental para la reputación internacional de la jurisdicción.