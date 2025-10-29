El jurista subrayó que la iniciativa busca que Panamá cumpla con <b>las recomendaciones 15 y 16 del GAFI</b>, relacionadas con la regulación de proveedores de servicios de activos virtuales y la prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en este mercado.<i>'Si Panamá no cumple con esas recomendaciones antes de la visita del GAFI en 2027, corre el riesgo de volver a ingresar en la lista gris'</i>, advirtió Muñoz.Agregó que la experiencia de Argentina —que adoptó una regulación acelerada para salir de observación internacional— demuestra la importancia de actuar con tiempo y consenso.<i>'No debemos esperar a que llegue 2027 para improvisar una norma. Estamos a tiempo de hacer nuestro traje a medida, bien pensado y funcional'</i>, sostuvo.En 2023, Panamá salió de la 'lista gris' de GAFI, que fue anunciada durante la reunión plenaria de este organismo internacional, y en julio 2025, logró histórico al salir oficialmente de la lista de países de alto riesgo en materia de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo de la Comisión Europea al cumplir con el plan de acción del GAFI.No obstante, el país todavía tiene<b> temas pendientes </b>por lo que <b>inició un proceso de fortalecimiento institucional con miras a la visita de GAFI en 2027 </b>y tiene el reto de mantener los avances alcanzado en materia de transparencia, prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.