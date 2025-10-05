Regulación de criptoactivos, una necesidad para Panamá

La falta de una regulación en los activos digitales, como criptomonedas y fintech vuelve a ser el centro de la discusión desde el mercado de valores y oficiales de cumplimiento.

Patricia Boyd, presidenta de la Asociación Panameña de Mercado de Capitales (Apamec), confirmó que la asociación está trabajando activamente en la revisión y mejora del proyecto de ley que busca la primera regulación de activos digitales y criptomonedas.

Boyd reconoció la existencia de la propuesta legislativa que se discute en la Asamblea Nacional y enfatizó la necesidad de perfeccionarla. “Hemos leído un poco de esa ley, pero hay que mejorarla,” declaró la presidenta.

Catherine Cardozo, presidenta de la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá (Asocupa), afirmó que es “necesario para Panamá” avanzar en esta regulación, dado que la actividad con criptoactivos “es un hecho que en la jurisdicción se da incluso en Panamá también.”

“Necesitamos entrar a regularla para que podamos nosotros controlarla y reforzar lo que sería la parte reputacional de Panamá, liderando nuevamente estos aspectos en la región”, mencionó.

Cardozo destacó que el próximo 10 Congreso Internacional de Cumplimiento servirá como plataforma clave para analizar las oportunidades y desafíos que el uso de criptomonedas y los nuevos modelos de negocio digital representan para el país.