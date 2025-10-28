Panamá propone ley de activos virtuales para evitar sanciones del GAFI

Abogados panameños presentaron una<b> propuesta de anteproyecto de ley</b> que busca establecer un <b>marco regulatorio integral sobre activos virtuales</b>, con miras a cumplir las recomendaciones del <b><a href="/tag/-/meta/gafi-grupo-de-accion-financiera-internacional">Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)</a></b> antes de la revisión que realizará al país en<b> 2027</b>.La iniciativa, elaborada por los abogados <b>Belisario Castillo y Oliver Muñoz</b>, cuenta con el respaldo de la <b><a href="/tag/-/meta/apamec-asociacion-panamena-del-mercado-de-capitales">Asociación Panameña del Mercado de Capitales (Apamec)</a></b> y busca promover una discusión amplia entre el sector financiero, los reguladores y el Ejecutivo.<i>'La propuesta no pertenece a una institución en particular, sino que surge de una iniciativa privada con respaldo del sector. Apamec la apoya como un aporte técnico que busca generar consenso y elevar el nivel del debate'</i>, explicó Muñoz.El documento de la iniciativa fue dado a conocer este 28 de octubre ante representantes del sector financiero, autoridades regulatorias y líderes del ecosistema digital y legal, marcando el inicio del proceso de diálogo sobre <b>el futuro de los activos virtuales</b>.<b>Patricia Boyd, presidenta de Apamec</b>, comentó a los presentes que la organización promoverá activamente este ante anteproyecto de ley ante las autoridades competentes, con el objetivo de posicionar a <b><a href="/tag/-/meta/republica-de-panama">Panamá</a></b> como una de las jurisdicciones líderes en innovación financiera en la región.<i>'Panamá no puede quedarse atrás. Es necesario generar reglas claras, fomentar la transparencia, atraer inversión responsable y abrir paso a un entorno digital seguro e inclusivo. Por ello, desde Apamec, haremos un llamado a la cooperación público-privada para impulsar esta regulación que beneficiará a todo el ecosistema'</i>, señaló Boyd.