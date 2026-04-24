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Meduca advierte sobre consecuencias por difusión de amenazas tras incidentes en centros educativos

Molinar se refirió a los mensajes sobre un supuesto tiroteo escritos en los baños del Centro Educativo Guillermo Endara Galimany y aclaró que no se trató de amenazas como tal.
Molinar se refirió a los mensajes sobre un supuesto tiroteo escritos en los baños del Centro Educativo Guillermo Endara Galimany y aclaró que no se trató de amenazas como tal. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
Por
Emiliana Tuñón
  • 24/04/2026 09:01
El Meduca se pronunció sobre las amenazas registradas en escuelas y aseguró que se han reforzado los protocolos de seguridad.

El Ministerio de Educación (Meduca) emitió este viernes 24 de abril un comunicado tras las recientes amenazas registradas en centros educativos del país, en el que informó que las escuelas cuentan con protocolos de seguridad que se activan de manera inmediata ante cualquier situación de riesgo.

Estos procedimientos incluyen la coordinación con los estamentos de seguridad, la verificación de la información y la implementación de medidas preventivas para salvaguardar a la comunidad educativa.

¿Qué ocurrió? Ministra Molinar aclara

La ministra de Educación, Lucy Molinar, se refirió a los mensajes sobre un supuesto tiroteo escritos en los baños del Centro Educativo Guillermo Endara Galimany, y aclaró que no se trató de amenazas como tal, sino de una conducta irresponsable vinculada al uso de redes sociales.

“No hubo amenazas, hubo la conducta irresponsable de alguien que se dejó arrastrar por redes sociales y que logró mover a otros para que cumplieran un reto de redes sociales... ya sabemos quién fue, ya hablamos con él, esa persona tendrá que venir a asumir las consecuencias de sus actos”, señaló la ministra.

Meduca alerta sobre consecuencias por mensajes y amenazas en escuelas

La entidad hizo un llamado a padres, madres y acudientes a mantenerse atentos a las actividades digitales de sus hijos, promoviendo un uso responsable de las redes sociales y una interacción respetuosa, así como el diálogo constante en el hogar para fomentar valores, la convivencia pacífica y la empatía.

El Meduca reiteró a los estudiantes que la difusión de mensajes relacionados con amenazas o situaciones de violencia, incluso cuando se trate de bromas o tendencias, puede dar lugar a investigaciones y a la aplicación de medidas.

La entidad subrayó la importancia de actuar con responsabilidad ante este tipo de casos, evitar la difusión de rumores o información no verificada y confiar en los canales oficiales.

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