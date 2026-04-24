Meduca advierte sobre consecuencias por difusión de amenazas tras incidentes en centros educativos

El Ministerio de Educación (Meduca) emitió este viernes 24 de abril un comunicado tras las recientes amenazas registradas en centros educativos del país, en el que informó que las escuelas cuentan con protocolos de seguridad que se activan de manera inmediata ante cualquier situación de riesgo.

Estos procedimientos incluyen la coordinación con los estamentos de seguridad, la verificación de la información y la implementación de medidas preventivas para salvaguardar a la comunidad educativa.

¿Qué ocurrió? Ministra Molinar aclara

La ministra de Educación, Lucy Molinar, se refirió a los mensajes sobre un supuesto tiroteo escritos en los baños del Centro Educativo Guillermo Endara Galimany, y aclaró que no se trató de amenazas como tal, sino de una conducta irresponsable vinculada al uso de redes sociales.

“No hubo amenazas, hubo la conducta irresponsable de alguien que se dejó arrastrar por redes sociales y que logró mover a otros para que cumplieran un reto de redes sociales... ya sabemos quién fue, ya hablamos con él, esa persona tendrá que venir a asumir las consecuencias de sus actos”, señaló la ministra.