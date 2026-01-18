Meduca confirma amenazas e intimidaciones contra personal educativo del José A. Remón Cantera

La ministra de Educación, Lucy Molinar, confirmó que directores y personal docente del centro educativo José A. Remón Cantera han recibido amenazas e intimidaciones mediante llamadas y mensajes, situación que ya fue puesta en conocimiento de las autoridades de seguridad para su debida investigación.

Molinar explicó que las amenazas incluyen advertencias contra la integridad personal, las instalaciones escolares y miembros de la comunidad educativa. No obstante, evitó entrar en detalles sobre los posibles responsables o motivaciones, al señalar que especular podría constituir otro delito. “Lo que sí vamos a hacer es respaldar a nuestros directores, defender la decencia en el sistema educativo y lo que es correcto”, afirmó.

La titular del Meduca indicó que acudió personalmente a reunirse con la directora del centro educativo, quien ha sido una de las afectadas por mensajes que calificó como “muy poco elegantes y poco propios de la clase docente”. En ese sentido, reiteró el apoyo institucional a todos los directivos que atraviesan situaciones similares.

“La educación tiene que ser el lugar del ejemplo. No podemos darnos el lujo de tener entre nuestras filas a personas que se presten para amenazar, intimidar o difamar. Ese tipo de conductas no coinciden con la sociedad que tenemos en Panamá”, subrayó la ministra.

Por su parte, representantes del plantel señalaron que el caso se encuentra en manos de las autoridades, mientras la comunidad educativa continúa con sus labores habituales.

Aseguraron que no existe temor y que se mantienen enfocados en mejorar el centro escolar, con trabajos de adecuación, pintura, instalación de cámaras y dotación de mobiliario, en beneficio de los estudiantes y padres de familia.

Las autoridades educativas reiteraron su compromiso de garantizar un entorno seguro y respetuoso en los centros escolares y de acompañar a los directivos y docentes ante cualquier acto de intimidación.