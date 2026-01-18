Meduca confirma amenazas e intimidaciones contra personal educativo del José A. Remón Cantera

La ministra de Educación, <b><a href="/tag/-/meta/lucy-molinar">Lucy Molinar</a></b>, confirmó que directores y personal docente del centro educativo José A. Remón Cantera han recibido <b>amenazas e intimidaciones</b> mediante llamadas y mensajes, situación que ya fue <b>puesta en conocimiento de las autoridades de seguridad</b> para su debida investigación.Molinar explicó que las amenazas incluyen advertencias contra la <b>integridad personal</b>, las <b>instalaciones escolares</b> y miembros de la comunidad educativa. No obstante, evitó entrar en detalles sobre los posibles responsables o motivaciones, al señalar que <b>especular podría constituir otro delito</b>. '<i>Lo que sí vamos a hacer es respaldar a nuestros directores, defender la decencia en el sistema educativo y lo que es correcto'</i>, afirmó.La titular del Meduca indicó que acudió personalmente a reunirse con la directora del <b>centro educativo</b>, quien ha sido una de las afectadas por mensajes que calificó como <i>'muy poco elegantes y poco propios de la clase docente'</i>. En ese sentido, reiteró el apoyo institucional a todos los directivos que atraviesan situaciones similares.<i>'La educación tiene que ser el lugar del ejemplo. No podemos darnos el lujo de tener entre nuestras filas a personas que se presten para amenazar, intimidar o difamar. Ese tipo de conductas no coinciden con la sociedad que tenemos en Panamá'</i>, subrayó la ministra.Por su parte, representantes del plantel señalaron que el caso se encuentra <b>en manos de las autoridades</b>, mientras la comunidad educativa continúa con sus labores habituales. Aseguraron que <b>no existe temor</b> y que se mantienen enfocados en mejorar el centro escolar, con trabajos de <b>adecuación, pintura, instalación de cámaras y dotación de mobiliario</b>, en beneficio de los estudiantes y padres de familia.Las autoridades educativas reiteraron su compromiso de <b>garantizar un entorno seguro y respetuoso</b> en los centros escolares y de <b>acompañar a los directivos y docentes</b> ante cualquier acto de intimidación.