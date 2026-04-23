Meduca investiga mensajes con amenazas en escuela de Panamá Oeste

Autoridades educativas y policiales investigan la aparición de mensajes amenazantes en los baños de una escuela en Panamá Oeste, situación que generó preocupación entre estudiantes, padres de familia y docentes.

El caso fue confirmado por el Ministerio de Educación (Meduca), que activó protocolos de seguridad mientras se desarrollan las investigaciones.

¿Qué pasó exactamente?

Según la información publicada por TVN Noticias, los mensajes fueron encontrados dentro de los baños de estudiantes de séptimo y noveno grado en el colegio Guillermo Endara Galimany, en La Chorrera.

Los escritos hacían referencia a una situación de amenaza con una fecha específica, lo que provocó alarma inmediata en la comunidad educativa.

Medidas inmediatas en la escuela

Tras el hallazgo, se tomaron acciones rápidas:

Presencia de unidades de la Policía Nacional en el plantel

Refuerzo de la seguridad interna

Monitoreo constante dentro de la escuelaInvestigación en curso para identificar a los responsables

El Meduca indicó que ya se maneja información preliminar sobre quién podría estar involucrado.