Meduca investiga mensajes con amenazas en escuela de Panamá Oeste

Autoridades educativas y policiales investigan la aparición de mensajes amenazantes en los baños de una escuela en Panamá Oeste, situación que generó preocupación entre estudiantes, padres de familia y docentes.El caso fue confirmado por el Ministerio de Educación (Meduca), que activó protocolos de seguridad mientras se desarrollan las investigaciones.<b> ¿Qué pasó exactamente?</b>Según la información publicada por TVN Noticias, los mensajes fueron encontrados dentro de los baños de estudiantes de séptimo y noveno grado en el <b>colegio Guillermo Endara Galimany</b>, en La Chorrera.Los escritos hacían referencia a una situación de amenaza con una fecha específica, lo que provocó alarma inmediata en la comunidad educativa.<b>Medidas inmediatas en la escuela</b>Tras el hallazgo, se tomaron acciones rápidas:Presencia de unidades de la Policía Nacional en el plantelRefuerzo de la seguridad internaMonitoreo constante dentro de la escuelaInvestigación en curso para identificar a los responsablesEl Meduca indicó que ya se maneja información preliminar sobre quién podría estar involucrado.