Asamblea prepara ley contra el bullying escolar en Panamá

La Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional, presidida por la diputada Grace Hernández, realizó este lunes 18 de mayo una mesa técnica en el Salón Galería para la construcción participativa del anteproyecto de ley de prevención y corrección del bullying o acoso escolar en Panamá.

La iniciativa surge en medio de crecientes alertas por el aumento de casos de violencia escolar y afectaciones a la salud mental de estudiantes en el país, luego de recientes situaciones que han generado preocupación pública y reabierto el debate sobre el acoso escolar en los centros educativos.

Durante la apertura de la jornada, Hernández señaló que el objetivo es construir una legislación con un enfoque integral y preventivo.

“Queremos establecer responsabilidades claras para todos los actores y empezar a hacer programas de prevención para luego enfocarnos en reparar”, expresó la diputada.La diputada sostuvo que el problema debe abordarse más allá de las escuelas y alcanzar a toda la sociedad.

“Vivimos en una sociedad donde los adultos tampoco aprendimos a validar nuestras emociones. Entonces, ¿cómo vamos a ayudar a los niños si nosotros mismos no lo hacemos?”, reflexionó.

En la mesa participaron representantes de instituciones públicas, especialistas en salud mental, organizaciones civiles y familiares de víctimas de acoso escolar.

Uno de los testimonios más emotivos fue el de Linda Rodríguez, madre de Emmanuel Abraham Rodríguez, joven de 18 años que falleció recientemente tras enfrentar situaciones de acoso escolar durante varios años.

Rodríguez relató el impacto emocional que sufrió su hijo desde la premedia hasta la universidad debido a burlas constantes relacionadas con su apariencia física.

“Su emocional fue muy afectado. Ya no quería salir ni que la gente lo viera”, expresó.

La madre también reveló que, tras la muerte de su hijo, descubrieron búsquedas relacionadas con métodos para quitarse la vida, una señal del profundo sufrimiento emocional que atravesaba.

“A veces vemos al estudiante tranquilo, pero detrás carga una mochila gigantesca que no puede llevar solo”, manifestó al hacer un llamado a padres y docentes a escuchar y acompañar a los jóvenes que enfrentan situaciones de acoso escolar.

Durante la mesa técnica, el especialista en salud pública y salud mental del Ministerio de Salud, Roberto Guevara, advirtió que el bullying debe ser entendido como una forma de violencia.

“El acoso es violencia y debemos trabajar no solo con las víctimas, sino también con los agresores, los espectadores, las familias y toda la comunidad educativa”, indicó.

Guevara citó datos de organismos internacionales que reflejan la gravedad del problema. Según explicó, la Organización Mundial de la Salud estima que un 11% de la población escolar sufre bullying, mientras que Panamá figura entre los países con mayores índices de acoso escolar en estudios internacionales.

Además, recomendó implementar modelos internacionales de prevención, como el programa finlandés KiVa, utilizado en países europeos y americanos.

Por su parte, representantes de fundaciones y organizaciones vinculadas a la salud mental insistieron en la necesidad de reforzar la capacitación docente y establecer programas permanentes dentro de las escuelas.

Jonathan Btesh, cofundador de la fundación Ni Uno Más, recordó que hace varios años impulsaron la Ley 289 de 2022 contra el acoso escolar, aunque señaló que todavía existen retos en su implementación.

“Los estudiantes pasan gran parte de su día en las escuelas, por eso es fundamental capacitar a los docentes y trabajar también con las familias”, afirmó.

Btesh indicó que uno de los pilares para enfrentar la problemática es la educación y la prevención dentro de los planteles, mediante programas permanentes de capacitación y acompañamiento emocional.

Además, señaló que las familias y estudiantes que necesiten apoyo pueden acudir a organizaciones como la fundación Ni Uno Más, así como a instituciones de salud mental y servicios de atención psicológica públicos y privados.

El activista también destacó la importancia de contar con estadísticas oficiales y actualizadas sobre acoso escolar para desarrollar políticas públicas efectivas y atender los casos de manera temprana.

Pedro Poveda, coordinador de programas de Fundación Valórate, destacó que uno de los principales pasos para enfrentar la problemática es visibilizarla y hablar abiertamente sobre salud mental.

“La salud mental fue apartada por mucho tiempo. Hoy necesitamos un trabajo interdisciplinario para proteger a nuestros niños y adolescentes”, sostuvo.

La diputada Grace Hernández adelantó que esta sería la primera de varias mesas técnicas previstas antes de presentar el anteproyecto de ley ante el pleno de la Asamblea Nacional en julio próximo.