‘Si este Estado no se reforma, fracasaremos’, advierte el presidente Mulino

Como parte del camino hacia una eventual reforma constitucional, Mulino informó que durante el último año se realizaron más de 300 charlas y conferencias dirigidas a ciudadanos y servidores públicos, logrando impactar a más de 200 mil panameños en áreas urbanas y rurales. Añadió que este proceso de alfabetización constitucional continuará y se profundizará durante 2026.El mandatario subrayó que las acciones emprendidas durante los últimos 18 meses de gestión no han sido improvisadas, sino que responden a una planificación orientada a promover cambios democráticos y estructurales en el país.