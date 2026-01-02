‘Si este Estado no se reforma, fracasaremos’, advierte el presidente Mulino

Durante su informe a la nación presentado este 2 de enero, el presidente de la República, José Raúl Mulino, afirmó que Panamá debe enfrentar de manera directa las bases mismas de la organización del Estado, al considerar que el actual sistema jurídico-político no responde a las realidades del país.

En ese contexto, el mandatario planteó la necesidad de impulsar una nueva Constitución a través de un proceso constituyente originario, con el objetivo de modernizar el Estado y fortalecer la institucionalidad. Mulino sostuvo que, de no producirse una reforma estructural, el país corre el riesgo de fracasar como Estado.

“Si este Estado no se reforma, fracasaremos”, expresó Mulino durante su rendición de cuentas.

El presidente rechazó que un proceso constituyente represente un obstáculo para el desarrollo económico, el crecimiento o la inversión privada, y cuestionó si el marco vigente realmente facilita la inversión o contribuye a combatir la corrupción en la vida nacional.