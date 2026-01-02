  1. Inicio
Política

‘Si este Estado no se reforma, fracasaremos’, advierte el presidente Mulino

Mulino advirtió que la falta de reformas pone en riesgo el futuro del país. Richard Bonilla | La Estrella de Panamá
Emiliana Tuñón
  • 02/01/2026 12:05
Mulino llamó a transformar la organización del Estado y defendió un proceso constituyente originario.

Durante su informe a la nación presentado este 2 de enero, el presidente de la República, José Raúl Mulino, afirmó que Panamá debe enfrentar de manera directa las bases mismas de la organización del Estado, al considerar que el actual sistema jurídico-político no responde a las realidades del país.

En ese contexto, el mandatario planteó la necesidad de impulsar una nueva Constitución a través de un proceso constituyente originario, con el objetivo de modernizar el Estado y fortalecer la institucionalidad. Mulino sostuvo que, de no producirse una reforma estructural, el país corre el riesgo de fracasar como Estado.

“Si este Estado no se reforma, fracasaremos”, expresó Mulino durante su rendición de cuentas.

El presidente rechazó que un proceso constituyente represente un obstáculo para el desarrollo económico, el crecimiento o la inversión privada, y cuestionó si el marco vigente realmente facilita la inversión o contribuye a combatir la corrupción en la vida nacional.

Mulino destaca avances en alfabetización constitucional rumbo a una reforma del Estado

Como parte del camino hacia una eventual reforma constitucional, Mulino informó que durante el último año se realizaron más de 300 charlas y conferencias dirigidas a ciudadanos y servidores públicos, logrando impactar a más de 200 mil panameños en áreas urbanas y rurales. Añadió que este proceso de alfabetización constitucional continuará y se profundizará durante 2026.

El mandatario subrayó que las acciones emprendidas durante los últimos 18 meses de gestión no han sido improvisadas, sino que responden a una planificación orientada a promover cambios democráticos y estructurales en el país.

