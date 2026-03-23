Metro Bus inicia reducción de flota este lunes por alza del combustible

El sistema de transporte público <a href="/tag/-/meta/mibus">Metrobús</a> anunció que, a partir de este lunes, implementará ajustes operativos que<b> incluyen la reducción de flota en ciertos horarios</b>, como respuesta al incremento del costo del combustible a nivel internacional.De acuerdo con la información difundida por la empresa a través de sus canales oficiales, la medida afectará principalmente las horas , comprendidas entre las <b>8:00 a.m. y las 3:00 p.m</b>., periodo en el que algunas rutas de corredor dejarán de operar temporalmente.No obstante,<b> el servicio en horas transcurridas como mañana y tarde, se mantendrá sin cambios</b>, con el objetivo de garantizar la movilidad de los usuarios en los momentos de mayor demanda.Metrobús explicó que las rutas troncales y complementarias continuarán funcionando durante el día, aunque algunas líneas específicas como la<b> E444, E484, E504 y V180</b> presentarán ajustes debido a que sus recorridos son similares al del<a href="/tag/-/meta/metro-de-panama"> Metro de Panamá</a>, alternativa que la empresa recomienda utilizar durante los horarios afectados.La entidad también indicó que<b> mantiene un monitoreo constante del servicio para realizar ajustes oportunos en caso de retrasos o inconvenientes.</b>En su comunicación, la empresa apeló a la<b> comprensión de los usuarios ante una situación que califican como parte de un contexto internacional</b>, reiterando que las medidas buscan garantizar la continuidad y eficiencia del sistema de transporte público.