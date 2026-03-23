Metro Bus inicia reducción de flota este lunes por alza del combustible

El sistema de transporte público Metrobús anunció que, a partir de este lunes, implementará ajustes operativos que incluyen la reducción de flota en ciertos horarios, como respuesta al incremento del costo del combustible a nivel internacional.

De acuerdo con la información difundida por la empresa a través de sus canales oficiales, la medida afectará principalmente las horas , comprendidas entre las 8:00 a.m. y las 3:00 p.m., periodo en el que algunas rutas de corredor dejarán de operar temporalmente.

No obstante, el servicio en horas transcurridas como mañana y tarde, se mantendrá sin cambios, con el objetivo de garantizar la movilidad de los usuarios en los momentos de mayor demanda.

Metrobús explicó que las rutas troncales y complementarias continuarán funcionando durante el día, aunque algunas líneas específicas como la E444, E484, E504 y V180 presentarán ajustes debido a que sus recorridos son similares al del Metro de Panamá, alternativa que la empresa recomienda utilizar durante los horarios afectados.

La entidad también indicó que mantiene un monitoreo constante del servicio para realizar ajustes oportunos en caso de retrasos o inconvenientes.

En su comunicación, la empresa apeló a la comprensión de los usuarios ante una situación que califican como parte de un contexto internacional, reiterando que las medidas buscan garantizar la continuidad y eficiencia del sistema de transporte público.