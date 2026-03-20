MiBus ajusta rutas en Panamá por alza del combustible

La empresa de transporte <b><a href="/tag/-/meta/transporte-masivo-de-panama-s-a-mibus">MiBus</a></b> informó este viernes 20 de marzo que implementará una serie de medidas para mitigar el impacto económico provocado por el incremento del precio del combustible en Panamá.El gerente de MiBus, <b>Carlos Sánchez Fábrega</b>, explicó que entre las acciones se contemplan ajustes en rutas con recorridos en vacío, la priorización de buses con mayor eficiencia en el consumo de combustible y la reorganización de rutas que circulan en paralelo al Metro de Panamá.Asimismo, se realizarán modificaciones en la oferta del servicio en los corredores.<i><b>'Estas medidas están orientadas a intervenir en áreas donde se genere la menor afectación posible a la mayoría de los usuarios. Sin embargo, no podemos ocultar que sí habrá cierto grado de afectación en algunos momentos. Invitamos a los usuarios a tener paciencia; cuando volvamos a la normalidad, retomaremos los niveles de servicio habituales', </b></i>señaló el gerente.