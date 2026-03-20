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MiBus ajusta rutas en Panamá por alza del combustible

MiBus anuncia medidas para mitigar impacto por alza del combustible en Panamá
MiBus anuncia medidas para mitigar impacto por alza del combustible en Panamá Cedida | MiBus
Por
Emiliana Tuñón
  • 20/03/2026 14:12
Ante el incremento del precio del combustible, MiBus implementará ajustes en rutas y operaciones para reducir costos en Panamá.

La empresa de transporte MiBus informó este viernes 20 de marzo que implementará una serie de medidas para mitigar el impacto económico provocado por el incremento del precio del combustible en Panamá.

El gerente de MiBus, Carlos Sánchez Fábrega, explicó que entre las acciones se contemplan ajustes en rutas con recorridos en vacío, la priorización de buses con mayor eficiencia en el consumo de combustible y la reorganización de rutas que circulan en paralelo al Metro de Panamá.

Asimismo, se realizarán modificaciones en la oferta del servicio en los corredores.

“Estas medidas están orientadas a intervenir en áreas donde se genere la menor afectación posible a la mayoría de los usuarios. Sin embargo, no podemos ocultar que sí habrá cierto grado de afectación en algunos momentos. Invitamos a los usuarios a tener paciencia; cuando volvamos a la normalidad, retomaremos los niveles de servicio habituales”, señaló el gerente.

Principales ajustes anunciados

MiBus detalló que las medidas se centran en tres áreas clave:

Reducción de kilómetros en vacío: actualmente, cerca del 20 % del combustible se utiliza en reposicionar buses sin pasajeros. Se buscará minimizar estos recorridos, lo que implicará ajustes en algunas rutas y posibles afectaciones a usuarios.

Uso de buses más eficientes: se priorizarán los vehículos con mejor rendimiento de combustible, lo que permitiría ahorrar hasta un 10 % del incremento en costos. Algunas unidades con alto consumo serán retiradas temporalmente, lo que podría generar limitaciones en la calidad del servicio en ciertos momentos.

Eliminación de rutas paralelas al metro: no se destinará combustible a rutas que coincidan con el recorrido del metro. En ese sentido, se invita a los usuarios a utilizar el Metro de Panamá como alternativa principal en esos tramos.

Ajustes en corredores: las rutas en corredores no serán eliminadas por completo, pero operarán principalmente en horas pico (mañana y tarde). Entre las 8:00 a.m. y las 3:00 p.m. se suspenderá parte del servicio en estas rutas.

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