MiBus ajusta rutas en Panamá por alza del combustible

La empresa de transporte MiBus informó este viernes 20 de marzo que implementará una serie de medidas para mitigar el impacto económico provocado por el incremento del precio del combustible en Panamá.

El gerente de MiBus, Carlos Sánchez Fábrega, explicó que entre las acciones se contemplan ajustes en rutas con recorridos en vacío, la priorización de buses con mayor eficiencia en el consumo de combustible y la reorganización de rutas que circulan en paralelo al Metro de Panamá.

Asimismo, se realizarán modificaciones en la oferta del servicio en los corredores.

“Estas medidas están orientadas a intervenir en áreas donde se genere la menor afectación posible a la mayoría de los usuarios. Sin embargo, no podemos ocultar que sí habrá cierto grado de afectación en algunos momentos. Invitamos a los usuarios a tener paciencia; cuando volvamos a la normalidad, retomaremos los niveles de servicio habituales”, señaló el gerente.