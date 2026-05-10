Delcy Rodríguez desde Países Bajos: ‘El único titular de la Guayana Esequiba es Venezuela’

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, arribó este domingo a Países Bajos para encabezar la defensa de los “derechos históricos” de Venezuela sobre el territorio del Esequibo ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en La Haya, en medio de la disputa territorial que mantiene con Guyana.

A través de un mensaje publicado en Telegram, Rodríguez aseguró que su país defenderá la vigencia del Acuerdo de Ginebra de 1966, documento que Caracas considera como el único mecanismo válido para resolver la controversia territorial.

“No hay duda de que el único titular de la Guayana Esequiba es Venezuela y siempre reivindicaremos sus derechos legítimos e históricos sobre este territorio”, expresó la mandataria.

La mandataria fue recibida en el Aeropuerto de Ámsterdam-Schiphol por el canciller Yván Gil y otros integrantes de la delegación venezolana que participa en el proceso judicial en La Haya.

La controversia se centra en el Esequibo, una región de unos 160.000 kilómetros cuadrados administrada por Guyana, pero reclamada por Venezuela desde hace décadas. Caracas sostiene que el Laudo Arbitral de 1899, que fijó la frontera, es nulo por supuestas irregularidades.