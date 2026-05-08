Subsidio de combustible en juego: 600 transportistas deben actualizar información en Panamá Conecta

Por lo menos 600 transportistas de cargas deberán actualizar sus datos dentro de la plataforma Panamá Conecta para que no pierdan los beneficios del subsidio al combustible, informó Adolfo Fábrega García de Paredes, administrador general de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG).

“Necesitamos de ellos obtener un poco más de información para asegurar que estamos focalizando el beneficio dentro del transporte de alimentos”, comentó Fábrega.

El administrador de la AIG comentó que este grupo de transportistas forman parte de los 60 mil que están registrados.

Sin embargo, aclaró que ellos son un grupo pequeño de la muestra total de 98% de los casos que ya están funcionando bien y, sobre todo, dentro de los parámetros, que se establecieron financieramente con el Ministerio de Economía y Finanzas.

Las advertencias del administrador de la AIG se da luego que este jueves 7 de mayo la entidad emitieron un comunicado exhortando a los transportistas actualizar sus datos, luego de detectar registros desactualizados que están generando inconvenientes en el acceso al subsidio de combustible.

Según la AIG, aunque previamente se enviaron notificaciones electrónicas a los usuarios afectados, todavía existen registros pendientes de corrección, por lo que exhortaron a los transportistas a verificar sus datos “a la mayor brevedad posible”.

Fábrega comentó que Panamá Conecta alcanzó este mes la cifra de un millón de transacciones.

El programa cubre transporte selectivo, colectivo, carga de alimentos y pesca artesanal. Fue creado por el Gobierno como un mecanismo de protección ante las alzas de precios ocasionadas por el conflicto en Medio Oriente.

De acuerdo con Fábrega, las transacciones se realizan cada vez que un vehículo abastece combustible en alguna de las 700 estaciones habilitadas para aplicar el subsidio.