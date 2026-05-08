¿Cómo se contagia la variante Andes? La peligrosa cepa detectada en el crucero que alarmó al mundo

El brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius ha encendido las alarmas sanitarias internacionales por una razón inquietante: el virus identificado sería la cepa Andes, considerada la más peligrosa y letal dentro de la familia de los hantavirus.

La situación mantiene bajo vigilancia a decenas de pasajeros de distintas nacionalidades después de que varias personas murieran y otras desarrollaran síntomas graves durante la travesía del barco, que partió desde Ushuaia, Argentina, y terminó aislado frente a Cabo Verde.

Lo que hace especialmente alarmante al virus Andes es que, a diferencia de otros hantavirus, sí puede transmitirse de persona a persona, aunque de manera limitada.

Esta característica lo convierte en una excepción dentro de este tipo de enfermedades y ha obligado a activar protocolos internacionales de rastreo y cuarentena.

Según expertos citados por National Geographic y organismos sanitarios, el virus suele transmitirse principalmente por contacto con orina, saliva o excrementos de roedores infectados, especialmente el ratón colilargo presente en zonas de Argentina y Chile.

Sin embargo, desde finales de los años 90 se comprobó que la variante Andes también puede propagarse entre humanos mediante contacto estrecho con fluidos corporales.

Las autoridades sanitarias investigan ahora cómo comenzó exactamente el contagio dentro del crucero.

Una de las principales hipótesis apunta a una pareja de turistas neerlandeses que habría estado expuesta al virus durante un recorrido por Sudamérica antes de embarcarse.

Ambos fallecieron posteriormente. Hasta el momento, la Organización Mundial de la Salud ha confirmado varios casos vinculados al barco y mantiene seguimiento sobre pasajeros que abandonaron el crucero antes de que se conociera oficialmente el brote.

Aunque expertos descartan un escenario similar al covid-19 debido a que el virus es mucho menos contagioso, sí advierten que la tasa de mortalidad del virus Andes puede superar el 30% en algunos brotes registrados en Sudamérica.

Entre los síntomas más comunes están fiebre alta, dolores musculares intensos, dificultad para respirar, fatiga extrema y complicaciones pulmonares severas que pueden avanzar rápidamente.

Actualmente no existe una vacuna ni un tratamiento específico contra el hantavirus, por lo que la detección temprana resulta clave.

Mientras el MV Hondius continúa bajo estricta vigilancia sanitaria, el caso ha despertado preocupación global por la posibilidad de nuevos contagios internacionales debido a que varios pasajeros viajaron a otros países antes de activarse las alertas epidemiológicas.