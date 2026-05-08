Contralor Flores defiende licencias sin sueldo por investigación de presuntas ‘botellas’ en la Asamblea

El contralor general de la República, Anel Flores, defendió la mañana de este viernes 8 de mayo las investigaciones que adelanta la Contraloría General sobre funcionarios de la Asamblea Nacional colocados en licencia sin sueldo por una investigación, tras detectar presuntas irregularidades en el control de asistencia y posibles casos de “botellas”.

Flores explicó a TVN Noticias que las acciones se sustentan en las facultades que le otorga la ley para fiscalizar el uso de los recursos públicos y verificar que los funcionarios cumplan con sus jornadas laborales.

Según Flores, la investigación se inició luego de que la Contraloría General enviara una circular el año pasado ordenando que todos los funcionarios de la Asamblea Nacional marcaran digitalmente su asistencia en los relojes biométricos de la institución.

Sin embargo, durante inspecciones realizadas posteriormente, aseguró que encontraron el uso de “planas”, un método irregular que consiste en firmar en papel todos los días laborales del mes de una sola vez.

“Las planas son una hoja de papel donde el funcionario firma en un día los 26 días de asistencia. Obviamente, eso es lo que vulgarmente se llama botellas”, manifestó Flores.

El funcionario cuestionó además que algunos sectores políticos que anteriormente criticaban estas prácticas ahora estén involucrados en situaciones similares.

Flores enfatizó que ningún funcionario público puede quedar exento de registrar su asistencia laboral, independientemente del diputado o figura política que lo haya nombrado.

“Estamos diciendo: señores, ustedes tienen que marcar igual que el resto de los mortales del país”, expresó.

El contralor comparó la situación con la realidad de miles de trabajadores panameños que diariamente madrugan para llegar puntualmente a sus empleos.

“El panameño que se para a las tres de la mañana para llegar a tiempo a su trabajo... ¿por qué no lo pueden hacer estos señores nombrados por diputados?”, cuestionó.

Flores aclaró que la medida aplicada no corresponde a una licencia sin sueldo convencional, sino a una “licencia sin sueldo por investigación”, término que —según explicó— aparece abreviado en las publicaciones oficiales por limitaciones de espacio.

También indicó que las investigaciones continúan en curso y que los pagos retenidos dependerán de los resultados y de los correctivos que adopte la Asamblea Nacional.

“La investigación está en curso. Esperemos que se tomen correctivos, pero esto no puede seguir así”, afirmó.

El contralor reiteró que la institución continuará realizando auditorías y controles sobre el manejo de fondos públicos en la Asamblea Nacional.

“No podemos seguir pagando 8 millones de dólares de planilla al mes en la Asamblea legislativa, donde hay gente que se cree que está por encima de la ley”, sostuvo.