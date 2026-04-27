Contraloría suspende reunión con bancada Vamos en medio de reclamos por pagos detenidos

La reunión prevista entre la bancada Vamos y el contralor general de la República, Anel Flores, fue suspendida este lunes 27 de abril, en medio de la controversia por la retención de pagos a funcionarios de la Asamblea Nacional.

El hecho fue confirmado por el jefe de la bancada, Roberto Zúñiga, quien informó que la decisión fue comunicada a través de la asistente del contralor.

“Acabé de ser informado por la asistente del contralor general de la República, que ha cancelado la reunión que se tenía prevista para las 11:00 a.m.”, publicó Zúñiga en la red social X.

La información también fue replicada por el diputado Luis “Lucho” Duque, quien cuestionó la suspensión del encuentro, señalando que más de 40 padres y madres de familia vinculados a equipos de trabajo legislativo mantienen sus pagos retenidos y cambios en su estatus laboral.

“La Contraloría acaba de cancelar la reunión que teníamos programada, son más de 40 padres y madres de familia de nuestros equipos de trabajo que hoy tienen sus pagos retenidos y sus estatus laborales cambiados sin una base legal clara”, señaló Duque.

La cita había sido convocada inicialmente para atender la situación de retención de pagos a funcionarios que, según denuncias de los diputados, se mantiene desde hace aproximadamente dos meses.

El caso ha generado tensión entre la bancada Vamos y la Contraloría, luego de que se denunciara la suspensión de salarios y la modificación de estatus laborales de trabajadores en la Asamblea Nacional. Los diputados han advertido que evalúan acciones legales, al considerar que la medida podría constituir una extralimitación de funciones.

Por su parte, fuentes de la Contraloría indicaron que el encuentro no fue cancelado, sino pospuesto, sin precisar una nueva fecha para su realización.

En contraste, los diputados mantienen la versión de que la reunión fue cancelada, lo que refleja discrepancias en la interpretación del estado del encuentro entre ambas partes.

La Contraloría ha defendido que las acciones aplicadas forman parte de un proceso de verificación administrativa y no constituyen sanciones, amparadas en el Decreto 90-2019-DMMySC.

Reunión en contexto de tensión política y administrativa

La reunión multipartidaria entre la Contraloría y la bancada Vamos surge luego de señalamientos sobre cambios en el estatus laboral de funcionarios en la Asamblea Nacional.

El diálogo pretendía definir implicaciones políticas y administrativas del uso de licencias sin sueldo por investigación en el Legislativo, en un contexto de creciente debate institucional.

Según fuentes legislativas, la invitación fue dirigida a la bancada en pleno, con la expectativa de una representación institucional.

También se contemplaba la participación del presidente de la Asamblea, Jorge Herrera, y jefes de otras bancadas, lo que le otorgaba al diálogo un carácter multipartidario.

La reunión surgía tras denuncias públicas de Vamos sobre modificaciones en el estatus de funcionarios vinculados a sus despachos, situación que generó reclamos por presunta falta de claridad en la medida.

La entidad detalló que siete funcionarios mantienen suspensión de pagos como parte de investigaciones iniciadas desde marzo, mientras que el resto ha recibido su salario con normalidad.

El encuentro, ahora suspendido, representaba el primer acercamiento directo entre ambas partes tras el intercambio de señalamientos, en medio de un debate sobre la gestión administrativa dentro de la Asamblea Nacional.