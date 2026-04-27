Secretario general de la ONU: estos son los aspirantes en la carrera

La carrera por elegir al próximo secretario general de la ONU ya tiene nombres clave sobre la mesa, en un proceso donde no solo importan las propuestas, sino también el respaldo de las grandes potencias mundiales.

Con el fin del mandato de António Guterres en 2026, la elección que definirá al nuevo líder del organismo entra en una fase decisiva.

Los nombres que buscan liderar la ONU

Hasta ahora, cuatro figuras concentran la carrera por el cargo:

- Michelle Bachelet (Chile): expresidenta y exalta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, con respaldo de países como Brasil y México.

- Rebeca Grynspan (Costa Rica): actual secretaria general de la UNCTAD y exvicepresidenta, con perfil técnico y enfoque en reformas.

- Rafael Grossi (Argentina): director del Organismo Internacional de Energía Atómica, con fuerte experiencia diplomática.

- Macky Sall (Senegal): expresidente y exlíder de la Unión Africana, con una propuesta centrada en el desarrollo global.

Estos cuatro candidatos ya han participado en audiencias clave ante los Estados miembros, en una etapa que sirve para medir apoyos y posicionamientos.

América Latina toma ventaja

Tres de los cuatro aspirantes son latinoamericanos, lo que refuerza la expectativa de que la región pueda liderar la ONU por primera vez en décadas.

Sin embargo, no hay reglas escritas: la decisión final dependerá de negociaciones políticas y del visto bueno de las potencias.

El factor que realmente decide

Aunque hay varios candidatos, la elección no es abierta del todo.

El Consejo de Seguridad especialmente sus cinco miembros permanentes tiene el poder de vetar cualquier candidatura.

Esto convierte la elección en un proceso altamente estratégico, donde los equilibrios políticos pesan tanto como los méritos.