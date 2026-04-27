‘No sabemos por qué se canceló’: Janine Prado critica suspensión de reunión con Contraloría

La diputada Janine Prado, miembro de la bancada de la Coalición Vamos en la Asamblea Nacional, habló este lunes 27 de abril sobre el personal que se mantiene en licencia sin sueldo y la reunión suspendida con la Contraloría General de la República.

“No conocemos el motivo exacto por el que se da esta cancelación. Simplemente el asistente del contralor así se lo comunicó al jefe de la bancada independiente Vamos, el diputado Zúñiga, y nos preocupa porque los trabajadores siguen con esa licencia sin sueldo, pero a pesar de ello están aquí trabajando como lo hacen todos los días en la Asamblea Nacional”, manifestó Prado.

Unos 43 trabajadores de los equipos de ocho diputados de Vamos han sido colocados en licencia sin sueldo por la Contraloría. La diputada Prado asegura que tienen constancia del presidente de la Asamblea de que no existe ninguna investigación a los colaboradores afectados.

“A mí me preocupa mucho, a la final se está afectando la imagen de estos servidores públicos, personas capacitadas, independientes, comprometidas que están aquí trabajando a pesar de ese estado laboral y en este momento de incertidumbre realmente que no favorece al ambiente”, resaltó Prado, acotando que algunos funcionarios ya tenías 7 quincenas sin cobrar.

La diputada también denunció la selectividad, ya que solo se ha tomado esta acción contra el grupo de diputados de Vamos.

“Estamos todos de acuerdo y abiertos a que se realicen las auditorías y las investigaciones necesarias, lo que no se puede violar es el debido proceso”, apuntó Prado. Qué casualidad que es a estos ocho diputados de la bancada independiente Vamos, que nos hemos pronunciado puntualmente en cada una de las circunstancias como la irrupción del contralor ante la Fiscalía Anticorrupción o incluso en su viaje a Brasil a raíz del proyecto de bioetanol y otras circunstancias como la citación en la Asamblea Nacional”, concluyó.