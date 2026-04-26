Reunión entre Vamos y Contraloría: encuentro clave tras polémica por funcionarios de la Asamblea

La cita, solicitada por el jefe del ente fiscalizador, busca definir aspectos logísticos y políticos de la participación del colectivo independiente. Según conoció La Estrella de Panamá, la invitación fue dirigida a la bancada en pleno y, de confirmarse su asistencia, la representación será institucional y no individual. “Obviamente sería con la bancada”, indicó una fuente.

Una reunión convocada por el contralor general de la República, Anel Flores, con la bancada Vamos se celebrará hoy, 27 de abril, a las 11:00 a.m. en la Asamblea Nacional, con el propósito de abordar la situación de los funcionarios bajo licencia sin sueldo.

Encuentro con participación multipartidaria

Entre los objetivos figura discutir asuntos con posibles repercusiones para todas las fuerzas políticas dentro de la Asamblea. “Es un tema que en el futuro puede impactar a cualquier bancada”, señalaron. Entre los puntos centrales destaca el pago de funcionarios que mantienen estatus de licencia sin sueldo.

También se prevé la presencia del presidente del Legislativo, Jorge Herrera, así como de jefes de otras bancadas, lo que otorgaría al diálogo un carácter multipartidario.

Tensiones recientes

La convocatoria surge tras las denuncias públicas de Vamos contra la Contraloría por el presunto cambio de estatus de funcionarios que trabajan con diputados del colectivo.

Durante una conferencia de prensa, la bancada aseguró que la modificación se habría realizado hace dos meses y que la mayoría de los 39 afectados corresponde a personal de asesoría legal.

En respuesta, la Contraloría emitió un pronunciamiento en el que explicó el alcance de la licencia sin sueldo por investigación aplicada en la Asamblea Nacional. La institución afirmó que la medida está contemplada en el Decreto 90-2019-DNMySC y que no constituye una sanción, sino un mecanismo administrativo para verificar el cumplimiento de funciones y el uso adecuado de los recursos públicos, garantizando el debido proceso y la transparencia.

El organismo detalló que siete funcionarios mantienen suspensión de pagos como parte de investigaciones iniciadas desde la segunda quincena de marzo, mientras que el resto del personal ha recibido su salario con normalidad.

Además, indicó que la aplicación formal de esta figura comenzará desde la segunda quincena de abril, conforme a la normativa vigente, y recordó que acciones similares se han implementado previamente en distintos despachos sin distinción política.

El encuentro de este lunes sería como el primer acercamiento directo entre las partes tras el cruce de señalamientos, en medio de un debate sobre la gestión administrativa en la Asamblea Nacional.