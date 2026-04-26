Serena Vamvas: ‘No es solo quejarse, es sostenerse para que se logren las cosas’

La representante de San Francisco, Serena Vamvas, habló con La Estrella de Panamá sobre el futuro de Coco Parque, su postura sobre la minería y sus planes para el corregimiento.

¿Cuál es el estado actual de Coco Parque?

El lunes pasado fue un momento histórico. El 20 de abril nunca se me va a olvidar, hasta cuando tenga 100 años me voy a acordar, porque fue el día donde demolimos una garita que estuvo por más de 20 años. Era una garita que truncaba la entrada al resto de la ciudadanía de poder entrar a disfrutar de este terreno, que es un terreno estatal, y la verdad es que yo creo que la celebración ha sido de canto a canto en el país, porque estoy segura que no es el único lugar donde pasan estas cosas. Como pueden ver, los vecinos están gozando. Esto está pelado con un par de árboles y la gente está gozando. Se nota la necesidad que tenía la ciudadanía de un espacio verde, sobre todo una ciudad que es como una jungla de cemento. Esto es una lucha ganada por los ciudadanos. Les puedo asegurar que un terreno de casi una hectárea debe tener un valor muy grande. Pero aquí no va a haber ningún otro proyecto más que el parque, que fue a consulta ciudadana. El proyecto está valorizado en 700 mil dólares que salen de fondos IBI. Probablemente la misma construcción empiece el próximo año, sin embargo nosotros estamos haciendo adecuaciones pequeñas para que sea seguro el parque. Esta lucha no se ha acabado, porque el edificio que usurpó evidentemente está presentando procesos legales, pataletas de ahogados. Pero ellos nunca van a volver a recuperar este terreno, este terreno es del pueblo ya y la gente está plantada. Todos los días vienen muchas personas de la comunidad y estamos dejando muy claro que no vamos a volver a perder esta parcela.

El video dónde aparece enfrentando al dueño del edificio se ha vuelto viral en redes sociales. ¿Qué tan importante fue ese momento?

Lo que ustedes vieron ese día, fue una situación que se tuvo que dar, porque vivimos en un país donde hay varias personas que consideran que, si tienen algún tipo de contacto o dinero, o lo que sea, pueden dejar pasar el tiempo y los procesos. En esto llevamos mucho tiempo, yo tomé la decisión, es ahora o nunca, y bueno, pues ese fue el resultado. Yo nunca pensé que iba a hacerse viral tanto, supongo que el hecho de que me vieran así, tan empoderada, representa a las personas. Yo creo que al final yo soy la autoridad competente porque ustedes votaron por mí.

Usted fue vocera de Panamá Vale Más Sin Minería. ¿Cuál es su postura frente al interés del gobierno actual de reactivar el proyecto minero?

Mi posición siempre ha sido firme, yo considero que nosotros tenemos tanto que ofrecer de otra manera que no sea invasiva y sobre todo sostenible. Pero también puedo entender que el Ejecutivo tiene que buscar una manera de ver qué tiene que hacer. Lo que yo siempre he expuesto es que hay muchas cosas por resolver, primero el problema del agua se tiene que resolver y la minería utiliza mucha agua. Segundo, hay muchas cosas que desarrollar como la atención al cliente y sobre todo el turismo, hay partes hermosas que no tienen ni siquiera aceras y carreteras donde se pudiera realmente explotar de una manera sostenible, entonces mi idea es que Panamá puede llegar a ser un país mucho más desarrollado sin tener que dañar lo verde que tenemos. Como representante yo solamente ahora mismo puedo alzar la voz por mi corregimiento, pero las personas que me conocen saben que yo soy rajatabla, esa siempre fue mi bandera y el día de hoy todavía sigo expresando que hay muchas otras cosas que se pueden hacer en este país aparte de eso.

¿Qué proyectos hay planificados además de Coco Parque?

El parking público que vamos a hacer enfrente de la piscina de San Francisco. Ese parking va a ser digamos como que el plan piloto de ver cómo funcionan los estacionamientos que los restaurantes van a tener que alquilar en estas parcelas para poder remover tantos carros de encima. También en conjunto con el proyecto de la ruta gastronómica va a haber como un carrito dando vueltas para que la gente pueda estacionar y entonces cada 15 minutos salga un carrito a dejar a los clientes a sus restaurantes sin tener que caminar. En este momento estamos viendo el presupuesto porque literalmente con todas las cosas que están pasando alrededor del mundo, todo sube. La gasolina, inclusive hasta el cemento subió, entonces estamos en conversaciones. Pero lo que estamos tratando de hacer ahora mismo con ese proyecto lo tiene que pagar cada restaurante. Cada restaurante tiene que pagar el metro lineal del concreto por eso es que el presupuesto va a salir de varios lugares pero apenas tengamos eso bien claro, créanme que les puedo mandar toda esa información.

El tema de zonificación en Boca la Caja trajo fuertes críticas al alcalde Mayer Mizrachi por la falta de comunicación, ¿cómo ha sido su relación con la comunidad?

Hubo mucha desinformación con la zonificación porque es un tema muy complejo y técnico. Nosotros fuimos puente entre la comunidad y el proceso del plan de ordenamiento territorial. Puedo decirles que nosotros mismos hicimos más de 20 reuniones, incluyendo en Boca La Caja. Hubo mucha desinformación, muchas de las personas de Boca la Caja también tenían mucho miedo. Varios sienten que con su titulación o falta de titulación les pueden quitar sus terrenos y eso es totalmente falso, esa nunca fue la idea. Se sacó del mismo plan para que se tranquilizaran, pero lo que sí les puedo decir es que la reglamentación y la ley que se estaba usando es peor, porque tú puedes construir al lado de una casa un edificio de 80 pisos sin estructurar nada bajo la ley antes del plan de ordenamiento territorial. Hay un nuevo plan de ordenamiento territorial, pero digamos que apelaron, está en reconsideración en la Corte. Fallaron a favor del Plan de Ordenamiento Territorial, pero como hicieron la apelación hay esperar que vean la reconsideración. La verdad es que necesitamos que haya un plan. La ley que se está utilizando es de hace más de 40 años, entonces no es cónsona con la realidad. La preocupación de los ciudadanos sí es válida, pero hace falta más fiscalización, hay que hacer unas reformas a varias leyes sobre todo del Miviot y toda la parte de construcción y mejorar muchos acuerdos municipales. Eso es algo que nosotros estamos constantemente hablando con el ingeniero municipal y la alcaldía.

¿Se está revisando la ubicación de comercios como restaurantes?

En el plan nuevo hay una definición. Sin embargo, les quiero comentar que uno de los problemas más grandes que tenemos en San Francisco es que la ruta gastronómica tiene aproximadamente 250 restaurantes. Algunos cierran unos meses después, otros tienen mucho tiempo. El problema es que muchos de ellos no cuentan con permiso de ocupación y el permiso de ocupación es la certeza de que tú puedas recibir la cantidad de clientes en el espacio en que tú tienes. Por ejemplo, antes había una casa con cuatro personas, digamos que la abuela se lo heredó a otra persona. Deciden hacer un restaurante, pero no está equipado para que lleguen 100 personas. Entonces pican la acera, quitan el cordón, no tienen dónde estacionar. Lo que estamos tratando de buscar es una manera de poder crear en terrenos la viabilidad de tener estacionamientos públicos y que los restaurantes que no tengan estacionamientos tengan que alquilar estas parcelas, porque si no, cada vez que arreglamos una acera la dañan y eso es gastar dinero del mismo pueblo, porque esos son impuestos que estamos pagando.

¿Qué se está haciendo para reforzar la seguridad?

Lastimosamente yo no tengo estamentos de seguridad. En la parte de seguridad, la Policía Nacional es la encargada. Yo tengo buena relación con la Policía Nacional pero sí considero que tiene que haber mucha más visibilidad y estoy constantemente peleando por eso y a mí también me preocupa porque creo que los maleantes cada vez se ponen como más vivos y tienden a atacar o a buscar personas adultas mayores porque obviamente estas personas están vulnerables. Tratamos de hacer mucha docencia, que se abran los grupos de vecinos vigilantes pero a todo esto yo sí le digo a los ciudadanos que al final del día nos tenemos que cuidar uno mismo porque en general el país se siente que está pasando por una transformación y tiene que haber más seguridad. Yo exhorto al director de la Policía que es importante que esté a la vista mucha más policía, muchas más rondas.

¿Planes políticos para el futuro?

Siempre me hacen esa pregunta capciosa. En este momento les puedo decir que eso que ustedes vieron el lunes pasa cuando uno vive en el presente, porque cuando uno está pensando en aspiraciones futuras, uno se vuelve guabinoso, porque no quieres caerle mal a nadie. A mí me gusta vivir en el presente para saber que lo que tengo que hacer no me da miedo porque no le debo nada a nadie. Ahora mismo estoy segura que me depara un buen destino, creo que eso está en mi sangre también pero veremos, veremos.

¿Algún mensaje para la ciudadanía?