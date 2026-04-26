Arroz, maíz y papa entre los cultivos estratégicos del Idiap

A pesar de las limitaciones presupuestarias, el Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá (Idiap) anunció que continuará desarrollando proyectos a nivel nacional con fondos locales y externos, enfocados en garantizar la producción de alimentos y la seguridad alimentaria del país.

Para el presente año, la institución ha priorizado iniciativas que impactan directamente en la producción de alimentos básicos.

Entre ellas destacan los programas de mejora genética e innovación tecnológica en cultivos como arroz, maíz, tomate, papa, frijoles (guandú y porotos), plátano, café, cacao, hortalizas, soya, así como en la apicultura y la producción de carne y leche de bovinos, búfalos, ovinos y caprinos.

El Idiap también impulsa proyectos de innovación tecnológica orientados a la sostenibilidad, incluyendo la generación de bioinsumos para reducir el uso de fertilizantes derivados del petróleo, el control biológico de plagas y enfermedades, y la biorremediación de suelos.

Asimismo, se desarrollan iniciativas de agricultura vertical, producción de frutales en tierras bajas y altas, y el fortalecimiento de bancos de germoplasma.

La entidad también lleva adelante el mejoramiento de semillas que sean más tolerantes, adaptadas a los diferentes ecosistemas del país, con mejores rendimientos y que cumplan con las características de calidad para los industriales y consumidores de forma tal que se pueda contribuir a la competitividad del sector agrícola del país.

En el tema específico de la liberación de las variedades IDIAP-TM-SALSA-25 e IDIAP-TM-EJIDO-25, el Idiap explicó que esto representa un avance para el sector agroindustrial panameño, enfocado específicamente en el segmento de tomate industrial que históricamente cubre más del 95% de la superficie de siembra con materiales desarrollados por los investigadores.

Para el cado del arroz cerca del 50% de la superficie sembrada a nivel nacional es con semilla generada por el Idiap, según cifras del Comité Nacional de Semillas.