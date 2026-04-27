Las 5 claves de Panamá y el mundo | 27 de abril

La agenda informativa de Panamá y el mundo estuvo marcada por una intensa actividad noticiosa este lunes 27 de abril, con hechos relevantes tanto en el ámbito local como internacional.

-La reunión prevista entre la bancada Vamos y el contralor general de la República, Anel Flores, fue suspendida en medio de la controversia generada por la retención de pagos a funcionarios de la Asamblea Nacional, un tema que continúa elevando la tensión política.

-Durante una sesión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas centrada en la seguridad marítima, el vicecanciller panameño Carlos Arturo Hoyos advirtió sobre el deterioro de la estabilidad en las rutas oceánicas y sus posibles repercusiones en el comercio global, subrayando la importancia estratégica del tema para el país.

-La administración del presidente José Raúl Mulino informó haber superado la entrega de 7,200 títulos de propiedad en todo el territorio nacional, en una jornada desarrollada en la provincia de Los Santos.

-La Autoridad de Pasaportes de Panamá anunció la suspensión temporal de la atención al público en todas sus oficinas, debido a fallas en sus sistemas tecnológicos ocasionadas por un problema en el suministro eléctrico registrado el pasado sábado.

-Cole Thomas Allen, señalado como presunto responsable de un tiroteo durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, deberá comparecer ante un tribunal federal en Washington D.C., tras un incidente que obligó a evacuar al expresidente Donald Trump.