Las 5 claves de Panamá y el mundo | 27 de abril

La agenda informativa de Panamá y el mundo estuvo marcada por una intensa actividad noticiosa este lunes <b>27 de abril</b>, con hechos relevantes tanto en el ámbito local como internacional.<b>-La reunión prevista entre la bancada Vamos y el contralor general de la República, Anel Flores, </b>fue suspendida en medio de la controversia generada por la retención de pagos a funcionarios de la Asamblea Nacional, un tema que continúa elevando la tensión política.<b>-Durante una sesión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas centrada en la seguridad marítima, el vicecanciller panameño Carlos Arturo Hoyos</b> advirtió sobre el deterioro de la estabilidad en las rutas oceánicas y sus posibles repercusiones en el comercio global, subrayando la importancia estratégica del tema para el país.<b>-La administración del presidente José Raúl Mulino</b> informó haber superado la entrega de 7,200 títulos de propiedad en todo el territorio nacional, en una jornada desarrollada en la provincia de Los Santos.<b>-La Autoridad de Pasaportes de Panamá </b>anunció la suspensión temporal de la atención al público en todas sus oficinas, debido a fallas en sus sistemas tecnológicos ocasionadas por un problema en el suministro eléctrico registrado el pasado sábado.<b>-Cole Thomas Allen, señalado como presunto responsable de un tiroteo durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca,</b> deberá comparecer ante un tribunal federal en Washington D.C., tras un incidente que obligó a evacuar al expresidente Donald Trump.