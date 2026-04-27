Panamá en la ONU: Vicecanciller Hoyos advierte sobre crisis marítima y presión contra buques con la bandera del país

Uno de los puntos más contundentes del discurso fue <b>la denuncia de incidentes recientes que involucran embarcaciones con bandera panameña</b>.<b>Hoyos </b>reveló que, <b>desde inicios de marzo, varios buques han sido objeto de acciones que afectan la seguridad de la navegación</b>. Entre ellos, mencionó el caso del buque mercante <b>Euphoria</b>, atacado por tres embarcaciones no identificadas, y el <b>MSC Francesca</b>, interceptado por el <b>Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán</b>.Aunque la tripulación de este último se encuentra a salvo, permanece detenida, lo que llevó a <b>Panamá </b>a exigir su liberación inmediata.'<b>Panamá condena estos ataques y hace un llamado a las autoridades iraníes para liberar todas las embarcaciones detenidas</b>', afirmó el vicecanciller.