Panamá en la ONU: Vicecanciller Hoyos advierte sobre crisis marítima y presión contra buques con la bandera del país

Durante una sesión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas dedicada a la seguridad marítima, el vicecanciller panameño, Carlos Arturo Hoyos, lanzó una advertencia directa sobre el deterioro de la estabilidad en las rutas oceánicas y sus implicaciones para el comercio global. En su intervención, Panamá subrayó que la navegación marítima enfrenta una “creciente fragilidad” en todas las regiones del mundo, marcada por amenazas como la piratería, el robo armado en el mar, ataques cibernéticos a sistemas de navegación, pesca ilegal, narcotráfico y trata de personas. Según Hoyos, estas amenazas no solo comprometen la seguridad de las rutas, sino también la vida y condiciones laborales de los marinos, en un contexto donde los conflictos geopolíticos han comenzado a impactar directamente los corredores marítimos estratégicos.

Rutas críticas bajo presión

El vicecanciller advirtió sobre una tendencia “preocupante” a obstaculizar rutas clave como el Estrecho de Ormuz y el Bab el-Mandeb, lo que incrementa la incertidumbre en el comercio internacional y afecta las cadenas de suministro globales. “En un mundo profundamente interconectado, la interrupción de estas rutas tiene efectos inmediatos en la seguridad energética y en las economías de todos los países”, sostuvo. Panamá insistió en que la seguridad marítima debe entenderse como un bien público global que exige responsabilidad colectiva y rechazó el uso de rutas estratégicas como instrumentos de presión política o coerción.

Señalamientos por acciones contra buques panameños

Uno de los puntos más contundentes del discurso fue la denuncia de incidentes recientes que involucran embarcaciones con bandera panameña. Hoyos reveló que, desde inicios de marzo, varios buques han sido objeto de acciones que afectan la seguridad de la navegación. Entre ellos, mencionó el caso del buque mercante Euphoria, atacado por tres embarcaciones no identificadas, y el MSC Francesca, interceptado por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Aunque la tripulación de este último se encuentra a salvo, permanece detenida, lo que llevó a Panamá a exigir su liberación inmediata. “Panamá condena estos ataques y hace un llamado a las autoridades iraníes para liberar todas las embarcaciones detenidas”, afirmó el vicecanciller.

Defensa del derecho internacional y del Canal

El representante panameño también reiteró la necesidad de respetar el derecho internacional, en particular la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, incluyendo la libertad de navegación y el tránsito seguro. Asimismo, cuestionó prácticas como inspecciones intensificadas y detenciones de buques bajo criterios que calificó como potencialmente políticos, lo que, advirtió, socava la confianza en el sistema marítimo global. En su intervención, Panamá destacó su rol como administrador del Canal, una de las rutas más importantes del mundo, y subrayó que ha reforzado sus esfuerzos para garantizar un tránsito seguro, continuo y eficiente.

Llamado a la desescalada