‘¡Voy a matarte!’: el aterrador momento que vivió el expríncipe Andrés frente a un hombre armado

Un nuevo escándalo rodea a Andrew Mountbatten-Windsor. Esta vez, no se trata de sus polémicos vínculos con Jeffrey Epstein, sino de un inquietante incidente de seguridad ocurrido cerca de su residencia en Sandringham, Inglaterra, donde un hombre armado fue arrestado tras presuntamente amenazarlo mientras paseaba a sus perros.

De acuerdo con reportes de medios británicos, el sospechoso esperaba dentro de un vehículo cuando vio acercarse al hermano del rey Carlos III. En ese momento descendió del automóvil y comenzó a gritarle de forma intimidatoria mientras avanzaba hacia él.

El incidente ocurrió en Wolferton, una localidad cercana a la finca real de Sandringham, donde Andrés se mudó recientemente después de abandonar Royal Lodge en medio de controversias y presiones dentro de la familia real británica.

Según la policía de Norfolk, el hombre fue detenido bajo sospecha de alteración del orden público y posesión de un arma ofensiva. Las autoridades confirmaron además que el individuo “se comportaba de manera intimidatoria” en las inmediaciones de la vivienda del expríncipe.

Medios locales identificaron al arrestado como Alex Jenkinson, de 39 años, quien permanece bajo custodia mientras avanzan las investigaciones.

El episodio ha generado una fuerte preocupación por la seguridad de Andrés, especialmente porque ocurre en medio de la reducción de privilegios y protección oficial que ha sufrido tras años de controversias públicas.

Incluso trascendió que el expríncipe tuvo que refugiarse rápidamente en un vehículo acompañado por personal de seguridad privada.

La figura de Andrés continúa siendo una de las más polémicas de la monarquía británica debido a las acusaciones y escándalos vinculados al caso Epstein, situación que terminó alejándolo de la vida pública y provocó la pérdida de títulos y honores reales.