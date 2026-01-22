  1. Inicio
Aprehenden a médico por presunta mala praxis que causó la muerte de una joven

Tras su aprehensión, el médico fue puesto a órdenes de la Fiscalía Regional de Panamá Oeste.
Emiliana Tuñón
  • 22/01/2026 13:55
Un médico, de 35 años, fue aprehendido en Bella Vista por su presunta vinculación con un caso de mala praxis en el Nicolás A. Solano.

Agentes de inteligencia de la Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, aprehendieron a un hombre, de 35 años, quien tenía orden de captura por su presunta vinculación con el delito contra la vida e integridad personal, en la modalidad de homicidio culposo.

La aprehensión del médico se realizó en el corregimiento de Bella Vista, como parte de las diligencias de investigación relacionadas con un hecho ocurrido en febrero de 2021 en el hospital Nicolás A. Solano.

De acuerdo con las autoridades, una joven ingresó al centro hospitalario y posteriormente falleció, presuntamente a causa de mala praxis médica.

Tras su aprehensión, el médico fue puesto a órdenes de la Fiscalía Regional de Panamá Oeste para los trámites legales correspondientes, y se prevé que en las próximas horas sea presentado ante un juez de garantías, quien determinará las medidas a aplicar dentro del proceso judicial.

