Aprehenden a médico por presunta mala praxis que causó la muerte de una joven

Agentes de inteligencia de la Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, aprehendieron a un <b>hombre, de 35 años</b>, quien tenía orden de captura por su presunta vinculación con el delito contra la vida e integridad personal, en la modalidad de <b>homicidio culposo</b>.La aprehensión del médico se realizó en el <b>corregimiento de Bella Vista</b>, como parte de las diligencias de investigación relacionadas con un hecho ocurrido en <b>febrero de 2021</b> en el h<b>ospital Nicolás A. Solano</b>.De acuerdo con las autoridades, una joven ingresó al centro hospitalario y posteriormente falleció, presuntamente a causa de <b>mala praxis médica</b>.Tras su aprehensión, el médico fue puesto a órdenes de la <b>Fiscalía Regional de Panamá Oeste</b> para los trámites legales correspondientes, y se prevé que en las próximas horas sea presentado ante un j<b>uez de garantías</b>, quien determinará las medidas a aplicar dentro del proceso judicial.