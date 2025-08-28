Diputada Patsy Lee propone patronato para mejorar la gestión en el Hospital Nicolás A. Solano

La diputada del circuito 13-4 de La Chorrera, Patsy Lee, recordó la mañana de este jueves 28 de agosto que los problemas en el Hospital Nicolás A. Solano no son nuevos y tampoco solo se remonta a dos semanas.

“El tema del Hospital Nicolás A. Solano es un tema de nunca acabar, y eso no es ahorita de las últimas dos semanas, esto es una muerte ya anunciada”, indicó Lee refiriéndose a las criticas que ha recibido el centro médico en las últimas dos semanas debido a denuncias de mala praxis de los médicos y el personal sanitario.

Lee insistió que el hospital se ha quedado pequeño para la cantidad de población que existe en el distrito de La Chorrera y el resto de las zonas de la provincia de Panamá Oeste.

Añadió que ella ha notado que las instituciones no invierten de acorde con el crecimiento de la población en donde se encuentran.

En relación con mejorar el servicio en el centro médico Lee indicó en Radio Panamá que ella presentó un proyecto de ley para la creación de ese patronato y mejorar la atención.

Lee planteó que en la actualidad no se está respetando la ley que creo el Hospital Nicolás A. Solano, ya que esa norma dice en su artículo No. 12 que el director médico debe ser nombrado por un concurso.

Por ello, insistió que se le debe dar autonomía a la persona que sea nombrada como director médico y una garantía que por lo menos estará en ese puesto cinco años.

Además, la diputada recordó que en tres años el centro hospitalario ha tenido tres directores, por eso se requiere un concurso para elegir esa posición, con lo que se evita también que el funcionario solo le rinda cuentas a la persona que lo nombró.

Con ese escenario Lee sugiere que se empiecen a respetar las leyes y poner orden en el centro hospitalario.

Lee también aprovechó para revelar que desde hace tres años la unidad oncológica del hospital esta cerrada debido a la falta de un oncólogo.

Por otro lado, Lee interpuso una denuncia en la Procuraduría General de la Nación debido a que en el Hospital Nicolás A. Solano se gastó casi 50 mil dólares para cambiar el techo, pero con las lluvias en menos de un mes se dañó porque no resolvieron el tema de las filtraciones.