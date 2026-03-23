Partidos políticos siguen siendo clave para la democracia, afirma líder del Partido Popular

El presidente del Partido Popular, Cirilo Salas, salió en defensa del papel que desempeñan los colectivos políticos en el sistema democrático, asegurando que, pese al desgaste que han experimentado en los últimos años, continúan siendo fundamentales tanto en Panamá como en el resto del mundo.

Salas reconoció que la pérdida de confianza hacia los partidos no es un fenómeno exclusivo del país, sino una tendencia que afecta a gran parte de la región. Sin embargo, sostuvo que no existe un sistema más efectivo para la democracia que el basado en partidos políticos organizados.

En ese sentido, explicó que, aunque se ha dado espacio a candidaturas independientes y figuras de libre postulación, la experiencia ha demostrado que, a largo plazo, estas iniciativas tienden a estructurarse como partidos para lograr sostenibilidad política.

“Muchos satanizan a los partidos políticos, pero se necesitan, porque con todos sus defectos, gran parte de lo que hoy disfrutamos en democracia se lo debemos a ellos”, expresó el dirigente.

El presidente del Partido Popular también abordó el tema de la corrupción, señalando que si bien algunos miembros de partidos han incurrido en prácticas indebidas, estos actos no pueden analizarse de forma aislada.

“Para que un político se corrompa, tiene que haber alguien desde afuera que ofrezca e inicie ese acto”, indicó, subrayando que el problema involucra a toda la sociedad y requiere una revisión profunda de los valores ciudadanos y familiares.

De acuerdo con Salas, la mayoría de los panameños sigue formando parte de alguno de los nueve partidos políticos legalmente constituidos en el país. Por ello, consideró que antes de plantear la eliminación de estos colectivos, es necesario trabajar en la recuperación de la confianza ciudadana.

El dirigente enfatizó que los partidos deben enfocarse en responder a las principales preocupaciones de la población, como el desempleo, el costo de vida, la movilidad y la falta de oportunidades.

“Llegó el momento de demostrar con acciones concretas, y no solo con discursos o presencia en redes sociales, que podemos ayudar a la clase media y sacar a más panameños de la pobreza”, afirmó.

Salas recalcó que los sectores populares requieren respuestas urgentes en áreas clave como salud, empleo, educación y transporte, y que los partidos políticos deben utilizar su experiencia para reconectarse con la realidad que enfrenta la ciudadanía.