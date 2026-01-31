Nuevo presidente del PP apuesta por recuperar la confianza en los partidos políticos

El nuevo presidente del Partido Popular (PP), Cirilo Salas, afirmó que su principal objetivo al frente del colectivo será trabajar para que la ciudadanía vuelva a confiar en los partidos políticos, los cuales han sido duramente cuestionados en los últimos años.

Las declaraciones de Salas se dieron durante el acto de entrega de credenciales, en el que fue acreditado formalmente como presidente del partido.

En ese contexto, sostuvo que los partidos políticos están obligados a hacer cambios profundos, enmendar errores y promover una concertación nacional que permita discutir los temas que realmente beneficien a la población panameña.

Salas destacó que, aunque el PP es un partido pequeño, como cualquier otro colectivo político mantiene aspiraciones de llegar al poder en las próximas elecciones. Subrayó que en política “el tamaño no importa”, al señalar que el Partido Popular, con cerca de 22 mil miembros, logró en las pasadas elecciones más de 364 mil votos a nivel presidencial.

“En política, a veces la estrategia es más importante que el tamaño”, afirmó, al tiempo que recordó que partidos con más de 600 mil adherentes no lograron alcanzar ni 200 mil votos en la contienda presidencial.

Además, resaltó que el PP obtuvo 13 representantes de corregimiento a nivel nacional y que, a través de su papeleta, se alcanzaron cinco alcaldías.

El dirigente también enfatizó que el Partido Popular siempre se ha caracterizado por ser un colectivo pequeño y que, aunque los libros de inscripción permanecen abiertos, no se realizarán campañas costosas para aumentar el número de adherentes ni inscripciones patrocinadas por candidatos.

Como ejemplo, citó que la mayor cantidad de inscritos que ha tenido el partido fue de 54 mil miembros, cuando postuló a Alberto Vallarino como candidato presidencial.

En cuanto a su rol dentro del partido, Salas informó que se mantendrá como presidente del colectivo, pero renunciará al cargo de secretario general. Explicó que será en el próximo congreso del Partido Popular donde se deberá elegir a quien ocupará dicha secretaría.