Avanzan los trabajos del anillo hidráulico este para mejorar suministro de agua en Panamá norte

Este sábado 31 de enero, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) dio inicio puntual a los trabajos de interconexión del anillo hidráulico este a la línea principal de conducción de agua en María Henríquez, sector de La Cabima, Panamá norte, un proyecto clave para mejorar el suministro y almacenamiento de agua potable en la región. El inicio de los trabajos contó con la presencia del secretario ejecutivo, Antonio Tercero González, y su equipo técnico, así como con miembros de la empresa contratista, la Policía Nacional, asistencias médicas y personal de apoyo, quienes supervisaron y garantizaron el desarrollo seguro de la jornada.

Detalles de los trabajos en el Anillo Hidráulico Este