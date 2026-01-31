  1. Inicio
Avanzan los trabajos del anillo hidráulico este para mejorar suministro de agua en Panamá norte

Emiliana Tuñón
  • 31/01/2026 14:38
Este sábado 31 de enero, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) dio inicio puntual a los trabajos de interconexión del anillo hidráulico este a la línea principal de conducción de agua en María Henríquez, sector de La Cabima, Panamá norte, un proyecto clave para mejorar el suministro y almacenamiento de agua potable en la región.

El inicio de los trabajos contó con la presencia del secretario ejecutivo, Antonio Tercero González, y su equipo técnico, así como con miembros de la empresa contratista, la Policía Nacional, asistencias médicas y personal de apoyo, quienes supervisaron y garantizaron el desarrollo seguro de la jornada.

Detalles de los trabajos en el Anillo Hidráulico Este

Durante la jornada, se colocó un equipo de corte automatizado para extraer una sección de tubería de 2.77 metros, y se preparó un tramo de tubería tipo T de 2 metros de diámetro de hierro dúctil junto a otros accesorios necesarios para la maniobra de reemplazo. Los trabajos incluyeron la verificación de maquinaria, señalización y equipos de seguridad desde las 4:00 a.m., asegurando el cumplimiento de todos los protocolos.

Para las 12:30 p.m., se completó el retiro del niple, con un peso aproximado de 3 mil toneladas, utilizando una tronzadora hidroneumática de precisión.

Según el Idaan las labores avanzan a buen ritmo y de acuerdo con lo programado, garantizando la continuidad del proyecto que fortalecerá la red de distribución de agua potable en Panamá norte.

