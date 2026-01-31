Avanzan los trabajos del anillo hidráulico este para mejorar suministro de agua en Panamá norte

Durante la jornada, se colocó un <b>equipo de corte automatizado</b> para extraer una sección de tubería de <b>2.77 metros</b>, y se preparó un tramo de tubería tipo T de <b>2 metros de diámetro</b> de hierro dúctil junto a otros accesorios necesarios para la maniobra de reemplazo. Los trabajos incluyeron la verificación de <b>maquinaria, señalización y equipos de seguridad</b> desde las 4:00 a.m., asegurando el cumplimiento de todos los protocolos.Para las 12:30 p.m., se completó el <b>retiro del niple</b>, con un peso aproximado de <b>3 mil toneladas</b>, utilizando una <b>tronzadora hidroneumática</b> de precisión. Según el Idaan <b>las labores avanzan a buen ritmo y de acuerdo con lo programado</b>, garantizando la continuidad del proyecto que fortalecerá la red de distribución de agua potable en Panamá norte.