Anillo Hidráulico Este, en la recta final

En los predios de las instalaciones pertenecientes al Sistema Penitenciario La Joya, La Mega Joya, la Joyita, el centro de cumplimiento de menores y el centro penitenciario de mujeres, actualmente en construcción, se termina de edificar un tanque de almacenamiento de agua con capacidad de 1,850,000 galones que se divide en dos secciones. Una, con capacidad de 500,000 galones suplirá las necesidades de los centros del sistema penitenciario. La otra sección, con 1,350,000 galones llevará agua a la comunidad de Las Garzas, en Pacora.Aproximadamente a un kilómetro de este punto, está el extremo este del proyecto Anillo Hidráulico Este. Su punto de inicio se encuentra en la comunidad de María Henríquez, ya cercano a Panamá Norte, a unos 42 kilómetros.El proyecto Anillo Hidráulico Este a diferencia del realizado en el área de Panamá Norte, que incluye distribución en algunos puntos, es exclusivamente para conducción y almacenamiento de agua. 'Aquí todo es extremadamente grande, no hay tuberías de 2' de diámetro ni nada parecido, precisamente porque el objetivo del proyecto es llevar agua hacia la parte este de Panamá, principalmente desde Tocumen hacia afuera, que es donde está la mayor problemática de agua ahorita mismo', explica el ingeniero César Díaz, subdirector de Seguimiento y Supervisión del Consejo Nacional para el desarrollo sostenible (Conades). Las tuberías son de hierro dúctil. Las de menor tamaño tienen un diámetro de 600 mm. 'No queremos que ninguna urbanización se pegue directamente. El proceso correcto, si se quieren unir, es construir una estación de bombeo con un tanque de succión. Si no, le restaría caudal y presión al sistema. Esto es lo que ha venido ocurriendo en muchos lugares', agrega.El bautizado ‘Tanque de La Joya’ tiene un 98% de avance en su construcción. Actualmente se realizan en él las necesarias pruebas de hermeticidad y más adelante se procederá a sanitizar todo el sistema. Concluido estos pasos, se conectará al sistema de tuberías del anillo y entrará en funcionamiento en conjunto con la planta potabilizadora de Pacora para ofrecer agua a una población que seguirá creciendo. Este es uno de los puntos de almacenamiento de agua que se construyen o refuerzan para beneficiar a entre 500,000 y 600,000 personas, entre población directa e indirecta. 'El proyecto ofrece aproximadamente 15 millones de galones de almacenamiento de agua totalmente dirigido al área del sector este', detalla el ingeniero Díaz.