¡Prepárese! Sin agua por 18 horas: Idaan detalla trabajos en la potabilizadora de Chilibre

De acuerdo con la entidad, el corte del suministro de agua potable afectará a los distritos de Panamá y San Miguelito y está programado para este sábado 31 de enero de 2026, desde las 5:00 de la mañana hasta las 11:30 de la noche.

El director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) , Rutilio Villarreal, confirmó que la planta potabilizadora Federico Guardia Conte de Chilibre paralizará sus operaciones por más de 18 horas este fin de semana, debido a trabajos de interconexión y mantenimiento eléctrico.

Trabajos del Plan Nacional de Mantenimiento obligan paralización en Chilibre

Villarreal explicó que esta paralización forma parte del Plan Nacional de Mantenimiento, que ya se ha desarrollado en otras regiones del país como Chiriquí, Chame y Santiago. En esta ocasión, los trabajos en Chilibre se realizarán en coordinación con el Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades) e incluyen la interconexión del llamado “anillo del este”, un proyecto clave que permitirá enviar agua potable hacia esa zona de la ciudad mediante una nueva tubería.

Aprovechando la suspensión, el Idaan también realizará mantenimiento en el área de la subestación eléctrica de la planta. Además, la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) llevará a cabo inspecciones en el foso de succión ubicado en el lago, mientras que personal del sistema metropolitano efectuará el cambio de algunas válvulas.

La entidad recomendó a la población tomar las previsiones necesarias y almacenar agua con antelación, ya que el suministro se irá restableciendo de manera progresiva una vez concluyan los trabajos.