¡Prepárese! Sin agua por 18 horas: Idaan detalla trabajos en la potabilizadora de Chilibre

El director del <b><a href="/tag/-/meta/idaan-instituto-de-acueductos-y-alcantarillados-nacionales">Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan)</a></b>, Rutilio Villarreal, confirmó que la planta potabilizadora Federico Guardia Conte de Chilibre <b>paralizará sus operaciones por más de 18 horas este fin de semana, </b>debido a trabajos de interconexión y mantenimiento eléctrico.De acuerdo con la entidad, <b>el corte del suministro de agua potable afectará a los distritos de Panamá y San Miguelito y está programado para este sábado 31 de enero de 2026, desde las 5:00 de la mañana hasta las 11:30 de la noche. </b>