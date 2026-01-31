Tercer pago del Pase-U 2025: Ifarhu pagará en Colón, Guna Yala y Veraguas

El <b><a href="/tag/-/meta/ifarhu-instituto-para-la-formacion-y-aprovechamiento-de-recursos-humanos">Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu)</a></b> informó que <b>118,127 estudiantes</b> recibirán el <b>tercer desembolso correspondiente al Pase-U 2025</b> en las provincias de <b>Colón, Veraguas</b> y la <b>Comarca Guna Yala</b>, del <b>2 al 6 de febrero de 2026</b>.Según la entidad, este pago está <b>condicionado al promedio final</b> de los estudiantes y beneficiará a alumnos de <b>primaria, premedia y media</b>, de <b>centros educativos oficiales y particulares</b> del país.Para hacer efectivo el cobro, los estudiantes deberán presentar la siguiente documentación:<b>-Cédula del estudiante</b><b>-Cédula del representante legal</b><b>-Boletín final con sello fresco</b>En caso de no poder asistir personalmente, <b>carta de autorización</b> acompañada de copia de las cédulas del estudiante, del acudiente y de la persona autorizada.Para conocer más detalles de los centros de pago están disponibles en la <b><a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://www.ifarhu.gob.pa/tercer-pago-pase-u-2025/" target="_blank">página web del Ifarhu.</a></b>