  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional

Tercer pago del Pase-U 2025: Ifarhu pagará en Colón, Guna Yala y Veraguas

El tercer pago del Pase-U 2025 llega a estudiantes de Colón, Guna Yala y Veraguas
El tercer pago del Pase-U 2025 llega a estudiantes de Colón, Guna Yala y Veraguas | Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 31/01/2026 14:09
Estudiantes de Colón, Guna Yala y Veraguas recibirán del 2 al 6 de febrero el tercer pago del Pase-U 2025.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) informó que 118,127 estudiantes recibirán el tercer desembolso correspondiente al Pase-U 2025 en las provincias de Colón, Veraguas y la Comarca Guna Yala, del 2 al 6 de febrero de 2026.

Según la entidad, este pago está condicionado al promedio final de los estudiantes y beneficiará a alumnos de primaria, premedia y media, de centros educativos oficiales y particulares del país.

Para hacer efectivo el cobro, los estudiantes deberán presentar la siguiente documentación:

-Cédula del estudiante

-Cédula del representante legal

-Boletín final con sello fresco

En caso de no poder asistir personalmente, carta de autorización acompañada de copia de las cédulas del estudiante, del acudiente y de la persona autorizada.

Para conocer más detalles de los centros de pago están disponibles en la página web del Ifarhu.

Lo Nuevo