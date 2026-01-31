Hospital Irma De Lourdes Tzanetatos adelanta citas médicas por carnavales

El Hospital Irma De Lourdes Tzanetatos informó sobre la reprogramación de citas médicas previstas para el mes de febrero, debido a la celebración de las fiestas de carnaval, con el objetivo de garantizar que los pacientes no pierdan su atención médica.

De acuerdo con el comunicado oficial emitido este 30 de enero de 2026, las citas originalmente programadas para el lunes 16 de febrero de 2026 serán adelantadas a hoy, sábado 31 de enero de 2026, mientras que las consultas fijadas para el miércoles 18 de febrero de 2026 se trasladarán al sábado 7 de febrero de 2026.

La Caja de Seguro Social aclaró que esta medida busca asegurar la continuidad de los servicios y evitar afectaciones a los pacientes durante los días festivos.

Asimismo, precisó que el Hospital Irma De Lourdes Tzanetatos operará en horario regular de trabajo durante ambos sábados, garantizando la atención médica programada.

La institución agradeció la comprensión y colaboración de los pacientes ante estos ajustes y reiteró su compromiso de brindar atención médica oportuna y de calidad, priorizando el bienestar de la población que acude a este centro hospitalario ubicado en el sector de 24 de Diciembre.