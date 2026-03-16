Clima en Panamá: Pronóstico para este lunes 16 de marzo

El<a href="/tag/-/meta/imhpa-instituto-de-meteorologia-e-hidrologia-de-panama"> Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Impha)</a> informó que para este lunes 16 de marzo predominará una atmósfera <b>mayormente seca y estable en gran parte del país</b>, acompañada de altas temperaturas y elevada sensación térmica, que podría alcanzar hasta los<b> 40 °C y 42 °C</b> en algunos sectores.De acuerdo con el boletín meteorológico, las condiciones climáticas estarán marcadas por <b>cielos mayormente despejados en la vertiente del Pacífico, ambiente muy cálido y escasas probabilidades de lluvias</b> durante la mañana y gran parte de la tarde.No obstante, se prevé que a mediados de la tarde aumente la nubosidad en zonas montañosas de <b>Chiriquí y Veraguas</b>, donde podrían registrarse chaparrones aislados.En la vertiente del Caribe, las autoridades indicaron que incursiones de nubosidad provenientes del mar Caribe podrían generar cielo <b>parcialmente nublado a cubierto, con algunos periodos de lluvias y chaparrones aislados </b>entre el norte de <b>Veraguas y Bocas del Toro</b>. En el resto de la región se mantendrán condiciones secas.Las temperaturas mínimas oscilarán entre<b> 20 °C y 26 °C,</b> mientras que en la Cordillera Central se ubicarán entre <b>10 °C y 20 °C.</b> Las temperaturas máximas estarán entre <b>28 °C y 36 °C</b>, con registros más frescos en zonas montañosas, donde alcanzarán entre <b>21 °C y 27 °C.</b>El informe también advierte que continúa un ambiente favorable para la propagación de incendios, por lo que se recomienda evitar actividades que puedan generar fuego en áreas abiertas.Sobre las condiciones marítimas, el Caribe panameño mantiene advertencia por fuertes vientos y mar picado, con olas que podrían alcanzar entre<b> 0.8 y 2.0 metros</b>. En el Pacífico, se prevé el arribo del segundo mar de fondo de la temporada, con oleajes <b>entre 1.0 y 2.5 metros.</b>Asimismo, los índices de radiación UV-B estarán en niveles altos a extremos, con valores entre<b> 6 y 13,</b> lo que podría provocar quemaduras en la piel en un periodo de<b> 10 a 30 minutos</b> si no se toman medidas de protección.Las autoridades recomiendan a la población mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol y seguir las recomendaciones de los estamentos de seguridad.