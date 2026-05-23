Embajada estadounidense en Caracas confirma entrenamiento militar y operativo de seguridad

La Embajada de Estados Unidos en Caracas detalló este sábado 23 de mayo que se encuentra realizando un ejercicio de respuesta militar como parte de sus protocolos de preparación y seguridad en Venezuela.

A través de una publicación en la red social X, la representación diplomática estadounidense señaló que el entrenamiento busca garantizar la capacidad de respuesta rápida de las fuerzas militares asignadas a la misión.

“En estos momentos se está llevando a cabo un ejercicio de respuesta militar estadounidense en la Embajada de los Estados Unidos en Caracas. Garantizar la capacidad de respuesta rápida del ejército es un componente clave de la preparación de la misión, tanto aquí en Venezuela como en todo el mundo”, indicó la embajada en sus redes sociales.

La sede diplomática también aseguró que la acción forma parte del denominado “plan de tres fases” impulsado por el presidente Donald Trump para Venezuela, estrategia que ha sido mencionada previamente por funcionarios estadounidenses en el marco de la cooperación y seguridad regional.

El mensaje incluyó además una referencia directa al Comando Sur de Estados Unidos, organismo militar que ha participado recientemente en reuniones y operaciones vinculadas a la seguridad y estabilización en territorio venezolano.

Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han detallado la magnitud del ejercicio ni si implica movimientos adicionales de personal militar en Caracas.