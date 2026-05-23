MEF confirma entrega de Cepanim desde junio para beneficiarios vivos

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) iniciará la entrega de Certificado de Pago Negociable por Intereses por Mora (Cepanim) a mediados de junio, priorizando en una primera etapa a los beneficiarios vivos, según confirmó Carmen Jaén, coordinadora de atención de la entidad, durante una entrevista concedida a Telemetro Reporta. La funcionaria explicó que posteriormente se procederá con la entrega de certificados correspondientes a beneficiarios fallecidos. “Si el beneficiario vivo tiene derecho también al beneficio de su mamá difunta, va a tener que esperar que se le llame por segunda vuelta, cuando ya se tengan los certificados de los difuntos impresos”, detalló Jaén.

Pago de Cepanim será escalonado por cantidad de beneficiarios, dice Chapman