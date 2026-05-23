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Información útil

MEF confirma entrega de Cepanim desde junio para beneficiarios vivos

El MEF iniciará entrega de certificados a beneficiarios vivos desde junio
El MEF iniciará entrega de certificados a beneficiarios vivos desde junio Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Emiliana Tuñón
  • 23/05/2026 10:43
La impresión de certificados ya comenzó y las llamadas a beneficiarios iniciarán la próxima semana, según el MEF.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) iniciará la entrega de Certificado de Pago Negociable por Intereses por Mora (Cepanim) a mediados de junio, priorizando en una primera etapa a los beneficiarios vivos, según confirmó Carmen Jaén, coordinadora de atención de la entidad, durante una entrevista concedida a Telemetro Reporta.

La funcionaria explicó que posteriormente se procederá con la entrega de certificados correspondientes a beneficiarios fallecidos. “Si el beneficiario vivo tiene derecho también al beneficio de su mamá difunta, va a tener que esperar que se le llame por segunda vuelta, cuando ya se tengan los certificados de los difuntos impresos”, detalló Jaén.

Pago de Cepanim será escalonado por cantidad de beneficiarios, dice Chapman

El Ministerio de Economía y Finanzas informó que ya inició el proceso de impresión de los certificados y que, a partir de la próxima semana, comenzarán las llamadas telefónicas para notificar a cada beneficiario la fecha, hora y lugar donde deberá retirar el documento.

El ministro del MEF, Felipe Chapman, explicó que el proceso de pago de los Cepanim se desarrollará de manera escalonada debido a la gran cantidad de beneficiarios registrados. Añadió que la entrega de los certificados deberá realizarse de forma presencial para garantizar un proceso ordenado y seguro.

La entidad reiteró además que la plataforma de registro permanecerá habilitada de forma permanente y no tendrá una fecha límite para completar la inscripción, permitiendo que más personas puedan incorporarse al proceso en cualquier momento.

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