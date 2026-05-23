Pagos Ifarhu 2025 y 2026: quiénes cobran en la nueva jornada de becas del 25 al 28 de mayo

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) confirmó una nueva jornada de pagos dirigida a estudiantes beneficiarios del programa Seguro Educativo en Panamá Centro, correspondiente al Último Pago 2025 y al Primer Pago 2026 de becas y asistencias vigentes.

Los desembolsos beneficiarán a estudiantes de Primaria, Premedia y Media que formen parte de los programas Concurso General, Puesto Distinguido, Asistencia de Discapacidad y Asistencias Económicas, bajo la modalidad de cheque.

La entrega se desarrollará del 25 al 28 de mayo de 2026 en la Ciudad Deportiva Irving Saladino, en horario de 7:00 a.m. a 3:00 p.m., de acuerdo con el cronograma establecido por cada centro educativo.