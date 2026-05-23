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Información útil

Pagos Ifarhu 2025 y 2026: quiénes cobran en la nueva jornada de becas del 25 al 28 de mayo

El Ifarhu confirma nueva jornada de pagos para becas y asistencias 2026
El Ifarhu confirma nueva jornada de pagos para becas y asistencias 2026 Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 23/05/2026 11:26
El Ifarhu anunció la entrega del Último Pago 2025 y Primer Pago 2026 en Panamá Centro.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) confirmó una nueva jornada de pagos dirigida a estudiantes beneficiarios del programa Seguro Educativo en Panamá Centro, correspondiente al Último Pago 2025 y al Primer Pago 2026 de becas y asistencias vigentes.

Los desembolsos beneficiarán a estudiantes de Primaria, Premedia y Media que formen parte de los programas Concurso General, Puesto Distinguido, Asistencia de Discapacidad y Asistencias Económicas, bajo la modalidad de cheque.

La entrega se desarrollará del 25 al 28 de mayo de 2026 en la Ciudad Deportiva Irving Saladino, en horario de 7:00 a.m. a 3:00 p.m., de acuerdo con el cronograma establecido por cada centro educativo.

Para conocer el calendario completo de pagos, los beneficiarios y acudientes pueden consultar la página oficial del Ifarhu.

Para poder retirar los pagos, los acudientes deberán presentar la documentación requerida según el tipo de desembolso. En el caso del Último Pago 2025, será obligatorio presentar el recibo de entrega de boletín hasta el segundo trimestre de 2025. Mientras que para el Primer Pago 2026 se solicitará el comprobante de entrega del boletín completo 2025 y el recibo de matrícula correspondiente al año 2026.

El Ifarhu reiteró que únicamente podrá ingresar al lugar de pago la persona responsable del cobro, quien deberá portar la cédula original y vigente tanto del representante legal como del estudiante beneficiario.

Además, la institución recordó que, si el acudiente no puede asistir personalmente, podrá autorizar a un tercero mediante una nota firmada en original, acompañada de las copias de cédula requeridas.

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