Pagos Ifarhu 2025 y 2026: quiénes cobran en la nueva jornada de becas del 25 al 28 de mayo

Para poder retirar los pagos, los acudientes deberán presentar la documentación requerida según el tipo de desembolso. En el caso del Último Pago 2025, será obligatorio presentar el recibo de entrega de boletín hasta el segundo trimestre de 2025. Mientras que para el Primer Pago 2026 se solicitará el comprobante de entrega del boletín completo 2025 y el recibo de matrícula correspondiente al año 2026.El Ifarhu reiteró que únicamente podrá ingresar al lugar de pago la persona responsable del cobro, quien deberá portar la cédula original y vigente tanto del representante legal como del estudiante beneficiario.Además, la institución recordó que, si el acudiente no puede asistir personalmente, podrá autorizar a un tercero mediante una nota firmada en original, acompañada de las copias de cédula requeridas.