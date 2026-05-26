El Canal ante una nueva etapa:los retos de la administradora

En 2019, la Corte Suprema de Justicia validó el rol del Canal como catalizador de un ecosistema logístico ampliado, reconociendo que su valor trasciende el tránsito de buques y se extiende al desarrollo de cadenas de suministro y servicios complementarios. Este criterio se alinea con el mandato constitucional de articular una estrategia marítima nacional orientada a generar valor agregado y competitividad internacional.En ese contexto, el Canal ha propuesto dos proyectos estratégicos: el desarrollo de los puertos de Telfers y Corozal, y un corredor energético que contempla un gasoducto transístmico. Se prevé que los procesos de precalificación para ambos proyectos se inicien en junio de este año, marcando un paso relevante en su estructuración.El desarrollo portuario contempla concesiones separadas para las terminales de Corozal, en el Pacífico, y Telfers, en el Atlántico, concebidas como instalaciones de acceso abierto y uso común orientadas al transbordo internacional. Los requisitos técnicos exigen operadores con trayectoria consolidada —al menos ocho años de experiencia—, manejo reciente de múltiples terminales con volúmenes significativos (al menos seis millones de TEU agregados anuales) y ejecución de proyectos comparables de gran escala. A ello se suman exigencias estrictas en materia ambiental, social y de seguridad, alineadas con estándares internacionales, así como una sólida capacidad financiera que permita sustentar inversiones de esta magnitud.Por su parte, el corredor energético requiere experiencia comprobada en la operación y desarrollo de infraestructura de líquidos de gas natural (NGL), cumplimiento de estándares internacionales ambientales y de seguridad, y fortaleza financiera suficiente para soportar un proyecto de alta complejidad y escala.Ambos proyectos representan un cambio estructural en el modelo de negocio del Canal y su posicionamiento estratégico, que evoluciona de ser una vía de tránsito de buques a una plataforma logística y energética de alcance hemisférico.