Rescatan a tres menores atrapados por el fuerte oleaje en la playa de La Ensenada de San Carlos

Un equipo de guardavidas del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), en coordinación con el Servicio de Protección Institucional, rescataron a tres menores de edad que ingresaron al mar pese a la advertencia de bandera roja por fuertes oleajes en el sector de La Ensenada, en el distrito de San Carlos, provincia de Panamá Oeste.

De acuerdo de Sinaproc, los menores hicieron caso omiso a las restricciones de seguridad vigentes en la playa de La Ensenada, lo que generó una situación de riesgo que requirió la intervención inmediata de los equipos de rescate.

Por la rápida acción de los guardavidas y agentes del SPI, los tres menores fueron sacados del agua a tiempo. Las autoridades confirmaron que todos se encuentran fuera de peligro.

El Sinaproc reiteró el llamado a la población a respetar las señales de advertencia, especialmente la bandera roja, que indica condiciones peligrosas en el mar.