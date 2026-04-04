Delito ambiental en Chiriquí: Autoridades descubren tala ilegal en sector de Palo Solo

Un grupo de agentes de la Policía Nacional detectaron este sábado 4 de abril un caso de tala ilegal dentro del Parque Nacional Volcán Barú, durante un recorrido de vigilancia y control en el sector de Palo Solo.

De acuerdo con el informe oficial, en el área se evidenció la tala de al menos tres árboles, así como la presencia de más de 50 tablones ya procesados.

Además, las autoridades identificaron un árbol en pie que había sido marcado, presuntamente para su posterior corte.

El personal policial procedió a documentar la escena mediante registros fotográficos y la ubicación exacta con coordenadas GPS, además de realizar una inspección perimetral en la zona afectada.

Tras el hallazgo, se coordinó la notificación a la Dirección de Investigación Judicial y a los guardaparques, con el fin de iniciar las investigaciones y el proceso legal correspondiente por este delito ambiental.