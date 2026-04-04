Embajador Zhu Jingyang responde a Marco Rubio y cuestiona narrativa sobre el control del comercio global

El embajador de la República Popular de China en Colombia, Zhu Jingyang, respondió a las recientes declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sobre supuestas acciones de Pekín contra buques con bandera de Panamá.

A través de una publicación en la red social X, el diplomático chino cuestionó las acusaciones de Washington y lanzó un mensaje directo: “Quién socavó la neutralidad del Canal de Panamá y la estabilidad de la cadena de suministro global mediante intimidación y coerción unilaterales es una cuestión de la que toda gente sensata saca justa conclusión”.

Las declaraciones se producen luego de que Rubio expresara la mañana de este jueves 2 de abril su preocupación por medidas atribuidas a China que afectarían a embarcaciones con bandera panameña.

Según el jefe de la diplomacia estadounidense, estas acciones —que incluirían detenciones, demoras u otros impedimentos— podrían impactar negativamente el estado de derecho y el comercio internacional.

Rubio advirtió que este tipo de prácticas generan disrupciones en las cadenas de suministro globales, incrementan los costos para empresas y consumidores, y erosionan la confianza en el sistema de comercio internacional.

Las reacción del diplomático se sumó a las del Ministerio de Relaciones Exteriores de China que negó las acusaciones de Estados Unidos sobre la supuesta retención y acoso de embarcaciones con bandera panameña en puertos chinos, en medio de la creciente tensión geopolítica en torno al control del tránsito marítimo vinculado al Canal de Panamá.

En la conferencia de prensa de este 3 de abril, un reportero de Bloomberg preguntó por las declaraciones del secretario de Estado estadounidense, quien afirmó que China estaría deteniendo barcos panameños después de que Panamá cancelara el contrato a Panama Ports Company, filial de la empresa CK Hutchison, que tiene su sede en Hong Kong.

Mao Ning, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, respondió que las acusaciones son “completamente infundadas” y constituyen una “distorsión de la realidad”.