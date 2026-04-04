Liberaciones en Cuba: ningún preso político entre los excarcelados

El gobierno de Cuba comenzó la liberación de más de 2.000 reclusos. Sin embargo, reportes y organizaciones indican que la medida no estaría beneficiando a presos políticos, en medio de las tensiones con Estados Unidos.

Según informó BBC News Mundo, las primeras excarcelaciones ya se han registrado en varias prisiones del país, incluyendo centros penitenciarios en La Habana, donde familiares esperaban desde temprano la salida de los reclusos.

No obstante, de acuerdo con declaraciones recogidas por el medio CNN, la exclusión de delitos contra la autoridad sugiere que los presos políticos no están siendo contemplados en estas liberaciones. Javier Larrondo, presidente de la organización Prisoners Defenders, afirmó que hasta el momento ningún preso político sería excarcelado.

Datos de esta organización señalan que en la isla hay más de 1.200 presos políticos, quienes seguirían encarcelados pese al anuncio del gobierno. Así mismo, el Departamento de Estado de Estados Unidos ya habría reiterado su llamado a la liberación de los presos políticos en la isla, señalando que aún no está claro si alguno será incluido en este proceso, según informó el medio.

Aunque las autoridades de La Habana han realizado procesos similares en años anteriores, este nuevo anuncio se produce en un momento particularmente sensible, marcado por presiones internacionales y el deterioro de la situación económica interna.