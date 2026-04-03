Cuba inicia liberación de 2.010 presos en medio de presión de EE.UU. y crisis energética

Cuba inició este viernes la excarcelación de reclusos pocas horas después de anunciar un indulto que beneficia a 2.010 personas, presentado como un “gesto humanitario” con motivo de la Semana Santa. Se trata de la segunda medida de este tipo en menos de un mes, en medio de presiones diplomáticas de Estados Unidos.

En la prisión La Lima, al este de La Habana, una veintena de detenidos recuperó la libertad al amanecer, según constataron periodistas. A las afueras del penal, familiares los recibieron entre abrazos, lágrimas y expresiones de alivio. Algunos de los liberados atribuyeron su salida a una intervención divina y agradecieron al papa.

Estas liberaciones se producen tras una reciente flexibilización parcial de las restricciones energéticas impuestas por Washington, que autorizó la llegada de un buque ruso con 100.000 toneladas de crudo destinado a aliviar la crisis en la isla.

El pasado 12 de marzo, el Gobierno cubano ya había anunciado la liberación anticipada de 51 reclusos como señal de “buena voluntad” hacia el Vaticano, que históricamente ha actuado como mediador entre La Habana y Washington.

Desde Estados Unidos, el Departamento de Estado indicó estar al tanto de las excarcelaciones, pero instó a Cuba a liberar “de inmediato” a los cientos de detenidos que considera injustamente encarcelados por motivos políticos.

Las autoridades cubanas no han divulgado la identidad de los beneficiados ni los delitos incluidos en el indulto. No obstante, explicaron que la selección tomó en cuenta factores como la naturaleza del delito, la conducta en prisión, el estado de salud y el tiempo cumplido de condena.

Entre los liberados hay jóvenes, mujeres, adultos mayores, extranjeros y cubanos residentes en el exterior. Algunos expresaron gratitud y pidieron que el proceso continúe para incluir a más reclusos.

El indulto excluye delitos graves como homicidio, asesinato, agresión sexual, narcotráfico, robo con violencia y corrupción de menores, así como a reincidentes o condenados por delitos contra la autoridad.

Organizaciones de derechos humanos han manifestado preocupación por la inclusión de figuras como desacato o resistencia dentro de esas exclusiones, al considerar que suelen emplearse para sancionar la disidencia. Según la ONG Justicia 11J, en Cuba hay al menos 775 personas detenidas por razones políticas.

Por su parte, Cubalex cuestionó la falta de transparencia del proceso y advirtió que históricamente este tipo de medidas ha sido utilizado como herramienta política.

Analistas sostienen que el indulto está vinculado a las conversaciones en curso entre ambos países, pese a que el Gobierno cubano insiste en que no forma parte de una negociación directa.