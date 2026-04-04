Las 5 claves de Panamá y el mundo | 4 de abril

La jornada informativa de Panamá y el mundo llega cargada de hechos relevantes este sábado, con temas que abarcan el ámbito nacional e internacional.<b>-Costa Rica expresó su respaldo a Panamá </b>frente a las recientes tensiones con la República Popular de China por el trato a buques con bandera panameña en sus puertos.<b>-El gobierno de Cuba inició la liberación de más de 2,000 reclusos</b>, aunque organizaciones han señalado que la medida no incluiría a presos políticos, en medio de fricciones con Estados Unidos.<b>-El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc)</b> reportó dos víctimas fatales durante el operativo de Semana Santa, como parte del balance oficial de emergencias en el país.<b>-España ordenó la jubilación forzada de un magistrado vinculado</b> a la exoneración de Delcy Rodríguez por su entrada irregular al continente.<b>-La misión Artemis II avanza con estabilidad </b>y ya se encuentra cerca de la mitad de su trayecto hacia la Luna, según informó la NASA.