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Las 5 claves de Panamá y el mundo | 4 de abril

Personas se reencuentran con excarcelados afuera de la prisión de La Lima este viernes, en La Habana (Cuba).
Personas se reencuentran con excarcelados afuera de la prisión de La Lima este viernes, en La Habana (Cuba). EFE
Por
Emiliana Tuñón
  • 04/04/2026 12:55
La jornada de este sábado reúne información de impacto en distintos ámbitos.

La jornada informativa de Panamá y el mundo llega cargada de hechos relevantes este sábado, con temas que abarcan el ámbito nacional e internacional.

-Costa Rica expresó su respaldo a Panamá frente a las recientes tensiones con la República Popular de China por el trato a buques con bandera panameña en sus puertos.

-El gobierno de Cuba inició la liberación de más de 2,000 reclusos, aunque organizaciones han señalado que la medida no incluiría a presos políticos, en medio de fricciones con Estados Unidos.

-El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) reportó dos víctimas fatales durante el operativo de Semana Santa, como parte del balance oficial de emergencias en el país.

-España ordenó la jubilación forzada de un magistrado vinculado a la exoneración de Delcy Rodríguez por su entrada irregular al continente.

-La misión Artemis II avanza con estabilidad y ya se encuentra cerca de la mitad de su trayecto hacia la Luna, según informó la NASA.

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