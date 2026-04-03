Las 5 claves que marcaron Panamá y el mundo hoy 3 de abril

La jornada informativa de Panamá y el mundo llega cargada de hechos relevantes este Viernes Santo, con temas que abarcan el ámbito de seguridad, emergencias e impacto internacional.

-El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informó que, como parte de la operación Guardianes 2026, fase III por Semana Santa, se mantiene un amplio despliegue de prevención ante la alta movilización de personas. En su primer informe, la entidad reportó una víctima fatal por accidente de tránsito en Chiriquí, además de un flujo vehicular de 46,494 autos hacia el interior del país y 17,722 en retorno a la ciudad capital.

-El Cuerpo de Bomberos de Panamá atendió una emergencia provocada por un ataque de abejas africanizadas durante la realización de un Vía Crucis en el Cerro Centenario.

-El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, reavivó tensiones geopolíticas tras referirse a presuntas acciones de China contra buques con bandera panameña, lo que vuelve a poner en foco el comercio marítimo global.

-La administración del presidente Pedro Sánchez evalúa eliminar el mecanismo que desde 2018 ha permitido la regularización de venezolanos en España, según reportes del diario El País.

-Irán ha comenzado a permitir el tránsito selectivo de buques considerados “amigos” en el estrecho de Ormuz, incluyendo embarcaciones francesas, en medio de un contexto de tensión en la región.