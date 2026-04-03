Cierre del estrecho de Ormuz amenaza con crisis alimentaria global peor que la pandemia, advierte la FAO

La crisis también deja aprendizajes relevantes. Uno de ellos es la importancia de diversificar tanto las fuentes de energía como los insumos agrícolas.El avance hacia una matriz energética más variada ha mitigado en parte el impacto actual, pero expertos coinciden en que aún se requiere fortalecer la resiliencia del sistema.La inversión en agricultura sostenible, el desarrollo de alternativas a los fertilizantes tradicionales y la reducción de la dependencia de rutas estratégicas vulnerables aparecen como prioridades en la agenda global.