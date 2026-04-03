La iglesia de Santa Ana: el último templo colonial del Arrabal que clama por restauración

Mientras el antiguo recinto amurallado del Casco sobre el actual corregimiento de San Felipe se ha impulsado la restauración de edificaciones patrimoniales de alto valor arquitectónico, con el objetivo de preservar su legado histórico y sirvan de atracción turística, muchas iglesias coloniales ubicadas fuera del área de intramuros —en el denominado arrabal— han quedado en el abandono y el olvido. Este es el caso de la Iglesia de Santa Ana, así como de otras edificaciones como la desaparecida iglesia de Malambo y la iglesia de San Miguel en Calidonia, que evidencian una clara desigualdad en la atención al patrimonio. A pesar de su relevancia histórica y cultural, el templo continúa sin una restauración integral, afectado por el paso del tiempo y por diversos desastres naturales.La iglesia de Santa Ana también ha tenido un significado especial para la comunidad. Ubicada en una de las zonas más vulnerables tras el declive del centro histórico, ha sido un espacio de referencia espiritual, pero también de apoyo social. No solo un lugar de fe, sino también de encuentro, solidaridad y acompañamiento para las comunidades de los barrios populares como Santa Ana y El Chorrillo, un espacio de convivencia para niños, jóvenes, adultos mayores y familias. En ese contexto estos lugares son claves en la organización social y urbana.