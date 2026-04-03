Países respaldan a Panamá por retención de buques y piden respetar normas marítimas

Las reacciones se producen luego de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, advirtiera sobre la situación de buques panameños en puertos chinos, señalando preocupaciones sobre posibles demoras y detenciones.Rubio alertó que estos incidentes podrían tener implicaciones para el comercio internacional, dada la relevancia de Panamá como uno de los principales registros de bandera a nivel mundial. Sus declaraciones contribuyeron a visibilizar el tema en el ámbito internacional.Tras estas advertencias, la Cancillería de Panamá reiteró su compromiso con la defensa de los intereses del país y el respeto al derecho internacional, subrayando la importancia de abordar la situación a través de los canales diplomáticos correspondientes.Por su parte, China negó que esté reteniendo buques panameños y calificó de infundadas las acusaciones provenientes de Estados Unidos. La portavoz de su Ministerio de Exteriores sostuvo que los señalamientos responden a intereses geopolíticos y defendió que sus procedimientos portuarios se ajustan a sus regulaciones internas.